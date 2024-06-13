Manchester City'nin dinamosu Galatasaray'a! Transfer formülü...
Trendyol Süper Lig'de üst üste 2. kez şampiyon olan Galatasaray, Lucas Torreira'nın yanına kaliteli bir orta saha almak istiyor. Cimbom bu bölge için kesenin ağzını açarken, aradığı ismi ise İngiltere'de buldu. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Ayrıca Galatasaray, Devler Ligi için sürpriz hamleler yapmaya hazırlanıyor.
Bu kapsamda sarı-kırmızılı ekip Manchester City forması giyen o yıldıza teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Orta sahaya üst düzey bir transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım, Manchester City'nin savaşçısı Mateo Kovacic için girişimlerini hızlandırdı.
Şubat ayından bu yana 30 yaşındaki Kovacic'i kadrosuna katmanın planlarını yapan Galatasaray, Manchester City ile önümüdeki günlerde pazarlık masasına oturacak.
İngiliz kulübünde adeta kulübeye mahkum olan Kovacic'in daha cazip bir teklif gelmediği taktirde Galatasaray'a hayır demeyeceği belirtiliyor.
Cimbom, sözleşmesi 2027'de bitecek olan Hırvat yıldız için Manchester City ile bonservis ücreti konusunda anlaşma sağlayamazsa kiralama formülünü devreye sokacak.
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