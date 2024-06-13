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Manchester City'nin dinamosu Galatasaray'a! Transfer formülü...

Trendyol Süper Lig'de üst üste 2. kez şampiyon olan Galatasaray, Lucas Torreira'nın yanına kaliteli bir orta saha almak istiyor. Cimbom bu bölge için kesenin ağzını açarken, aradığı ismi ise İngiltere'de buldu. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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Manchester City'nin dinamosu Galatasaray'a! Transfer formülü...

Galatasaray, sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamladı.

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Manchester City'nin dinamosu Galatasaray'a! Transfer formülü...

Sarı-kırmızılı ekip, bu başarının ardından ara vermeden gelecek sezon için transfer çalışmalarını başladı.

Manchester City'nin dinamosu Galatasaray'a! Transfer formülü...

Cimbom, iddialı bir kadro kurup tekrardan şampiyon olmak istiyor.

Manchester City'nin dinamosu Galatasaray'a! Transfer formülü...

Ayrıca Galatasaray, Devler Ligi için sürpriz hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Manchester City'nin dinamosu Galatasaray'a! Transfer formülü...

Bu kapsamda sarı-kırmızılı ekip Manchester City forması giyen o yıldıza teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Manchester City'nin dinamosu Galatasaray'a! Transfer formülü...

Orta sahaya üst düzey bir transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım, Manchester City'nin savaşçısı Mateo Kovacic için girişimlerini hızlandırdı.

Manchester City'nin dinamosu Galatasaray'a! Transfer formülü...

Şubat ayından bu yana 30 yaşındaki Kovacic'i kadrosuna katmanın planlarını yapan Galatasaray, Manchester City ile önümüdeki günlerde pazarlık masasına oturacak.

Manchester City'nin dinamosu Galatasaray'a! Transfer formülü...

İngiliz kulübünde adeta kulübeye mahkum olan Kovacic'in daha cazip bir teklif gelmediği taktirde Galatasaray'a hayır demeyeceği belirtiliyor.

Manchester City'nin dinamosu Galatasaray'a! Transfer formülü...

Cimbom, sözleşmesi 2027'de bitecek olan Hırvat yıldız için Manchester City ile bonservis ücreti konusunda anlaşma sağlayamazsa kiralama formülünü devreye sokacak.

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