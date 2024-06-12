TRANSFER HABERİ: Alanyaspor'dan Oğuz Aydın açıklaması! "Beşiktaş ve Galatasaray..."
Son dakika spor haberi: Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Oğuz Aydın, geçtiğimiz sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vurdu. Göz dolduran bir grafik yakalayan genç oyuncu, transferde birçok takımı peşine taktı. Galatasaray'ın bir süredir peşinden koştuğu Oğuz Aydın'a bir başka Süper Lig devi Beşiktaş'ın da talip olduğu ortaya çıktı. Akdeniz ekibinde başkan Hasan Çavuşoğlu, 23 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili konuştu. İşte o sözler ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Galatasaray'ın bir süredir ilgisini sürdürdüğü 23 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş'ın da talip olduğu ortaya çıktı.
Yeni adresi merak konusu olan Oğuz Aydın için kulübü Alanyaspor'dan flaş açıklamalar geldi.
Akdeniz ekibinde başkan Hasan Çavuşoğlu, Milliyet'e yaptığı açıklamada oyuncunun transferiyle ilgili konuştu.
İşte o sözler...
Hasan Çavuşoğlu, "Oğuz'a yurt içi ve yurt dışından teklifler var. Henüz kimseyle anlaşma sağlamadık. Bir görüşme olmadı.
Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş'ın şahsıma bir teklifleri oldu fakat kulübe ulaşan resmi bir teklif yok." ifadelerini kullandı.
Oğuz Aydın için talep edecekleri bonservis hakkında da konuşan Hasan Çavuşoğlu, "Bu benim kulübümle görüşeceğim bir konu." dedi.
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