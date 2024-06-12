TRANSFER HABERİ: Alanyaspor'dan Oğuz Aydın açıklaması! "Beşiktaş ve Galatasaray..."

Süper Lig'de geride kalan sezonun en önemli performanslarından birine imza atan Oğuz Aydın, transferin de gözde isimlerinden biri haline geldi.

Alanyaspor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 38 karşılaşmada görev yapan ve 13 gol 8 asistle oynayan Oğuz Aydın, Süper Lig devleri başta olmak üzere Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.