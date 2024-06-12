Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Alanyaspor'dan Oğuz Aydın açıklaması! "Beşiktaş ve Galatasaray..."

TRANSFER HABERİ: Alanyaspor'dan Oğuz Aydın açıklaması! "Beşiktaş ve Galatasaray..."

Son dakika spor haberi: Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Oğuz Aydın, geçtiğimiz sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vurdu. Göz dolduran bir grafik yakalayan genç oyuncu, transferde birçok takımı peşine taktı. Galatasaray'ın bir süredir peşinden koştuğu Oğuz Aydın'a bir başka Süper Lig devi Beşiktaş'ın da talip olduğu ortaya çıktı. Akdeniz ekibinde başkan Hasan Çavuşoğlu, 23 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili konuştu. İşte o sözler ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 15:01
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TRANSFER HABERİ: Alanyaspor'dan Oğuz Aydın açıklaması! "Beşiktaş ve Galatasaray..."

Süper Lig'de geride kalan sezonun en önemli performanslarından birine imza atan Oğuz Aydın, transferin de gözde isimlerinden biri haline geldi.

TRANSFER HABERİ: Alanyaspor'dan Oğuz Aydın açıklaması! "Beşiktaş ve Galatasaray..."

Alanyaspor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 38 karşılaşmada görev yapan ve 13 gol 8 asistle oynayan Oğuz Aydın, Süper Lig devleri başta olmak üzere Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

TRANSFER HABERİ: Alanyaspor'dan Oğuz Aydın açıklaması! "Beşiktaş ve Galatasaray..."

Kulübünde gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen başarılı futbolcu, transferin gözdesi konumuna geldi.

TRANSFER HABERİ: Alanyaspor'dan Oğuz Aydın açıklaması! "Beşiktaş ve Galatasaray..."

Galatasaray'ın bir süredir ilgisini sürdürdüğü 23 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş'ın da talip olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Alanyaspor'dan Oğuz Aydın açıklaması! "Beşiktaş ve Galatasaray..."

Yeni adresi merak konusu olan Oğuz Aydın için kulübü Alanyaspor'dan flaş açıklamalar geldi.

TRANSFER HABERİ: Alanyaspor'dan Oğuz Aydın açıklaması! "Beşiktaş ve Galatasaray..."

Akdeniz ekibinde başkan Hasan Çavuşoğlu, Milliyet'e yaptığı açıklamada oyuncunun transferiyle ilgili konuştu.

İşte o sözler...

TRANSFER HABERİ: Alanyaspor'dan Oğuz Aydın açıklaması! "Beşiktaş ve Galatasaray..."

Hasan Çavuşoğlu, "Oğuz'a yurt içi ve yurt dışından teklifler var. Henüz kimseyle anlaşma sağlamadık. Bir görüşme olmadı.

TRANSFER HABERİ: Alanyaspor'dan Oğuz Aydın açıklaması! "Beşiktaş ve Galatasaray..."

Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş'ın şahsıma bir teklifleri oldu fakat kulübe ulaşan resmi bir teklif yok." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Alanyaspor'dan Oğuz Aydın açıklaması! "Beşiktaş ve Galatasaray..."

Oğuz Aydın için talep edecekleri bonservis hakkında da konuşan Hasan Çavuşoğlu, "Bu benim kulübümle görüşeceğim bir konu." dedi.

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