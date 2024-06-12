Tottenham'dan Ndombele kararı! Resmi açıklama geldi

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, geçen sezon Galatasaray'a kiraladığı Tanguy Ndombele'ye veda etti.

Tottenham'dan yapılan açıklamada, Ndombele'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sonlandırıldığı ve Fransız oyuncunun takımdan ayrıldığı açıklandı.

İngiliz ekibi, 27 yaşındaki futbolcuyu 2019 yazında Lyon'dan 62 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Tottenham, daha sonra Ndombele'yi sırasıyla; Lyon, Napoli ve Galatasaray'a kiralık olarak göndermişti.

Ada temsilcisinde 91 maçta süre bulan Ndombele, 10 gol attı ve 9 asist yaptı. Fransız futbolcu, geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği Galatasaray'da ise 26 maçta 1 asist yaptı.