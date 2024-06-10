Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan Mourinho sorusuna yanıt: Ben hiç öyle düşünmedim!

Okan Buruk'tan Mourinho sorusuna yanıt: Ben hiç öyle düşünmedim!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili soruya yanıt verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 21:22 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 21:29
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Okan Buruk'tan Mourinho sorusuna yanıt: Ben hiç öyle düşünmedim!

Son sezonun şampiyonu Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Tivibu Spor'da konuk olduğu programda sarı kırmızılı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Buruk, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili "Mourinho size yeni bir meydan okuma yaratacak mı?" sorusua "Açıkçası ben hiç öyle düşünmedim" yanıtını verdi ve şunları kaydetti:

"Rakiplerimizin teknik direktöründen çok kendi takımıma odaklanıyorum. Bu sene de kendi başarımıza odaklandığım için 102 puan topladık. 99 puan alan bir takım ikinci oldu o yüzden kendimize odaklanmalıyız. Mourinho'nun Türkiye'de çalışması önemli, Türkiye'ye olan ilgiyi arttıracaktır. Önemli transferler yaptık. Bunlar ilgiyi arttıyor. Mourinho gibi bir isim bu ilgiyi yukarı çekecektir. Daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. O anlamda mutluyuz. Yeni bir lige geliyor. Son 3 senede Avrupa'da oynadığı 2 final var. Ama uzun zamandır şampiyonluk yarışının içinde olmadı. Onun için de yeni bir meydan okuma olacak. Güzel bir lig olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın Van Bronckhorst hamlesi de çok önemli. Beşiktaş'ta da başarılı bir teknik direktör getirdi. Zaten Trabzonspor'un başarılı bir teknik direktörü vardı. Çok güzel geçeceğini düşünüyorum."

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