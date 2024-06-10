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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Jose Mourinho sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 14:10
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Jose Mourinho sözleri!

Süper Lig'de üst üste 2 şampiyonluk yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE OKAN BURUK'UN MOURINHO SÖZLERİ;

"MOURINHO NE YAPACAĞI BELLİ OLMAYAN BİRİ"

4 takım arasında yeni sezonda bir yarış olacak. Her takım ön plana çıkmak isteyecek. Amacım kendi oyunumuza odaklanmak. Mourinho özelinde, uzun yıllar şampiyonluğa oynamış takımda çalışmadı. Onun için de önemli deneyim olacak. Yeni ülke, yeni takım... Avrupa'da 2 final oynadı. Son 5 seneye bakınca Avrupa'da önemli başarısı var. Lige önemli bir hava getirecek. Ne diyelim, önemli ve sürpriz bir karakter. Ne zaman, nerede, ne yapacağı belli olmayan bir karakter. Ülke için önemli bir transfer oldu. Soruları da kısa tutarsak...

"JESUS ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAKTERDİ"

Mourinho ile tanışıklığım yok. Ülke futboluna önemli katkı sağlayacak biri. Çok büyük ses getirdi. Genel olarak ülke futbolu önemli. Benim için karşı takımın hocası çok fark etmiyor. Geçen sene de aynı şekilde. Rakibiniz 99 puan toplamış, siz 102 puan topladınız. Önemlisi siz ne yapacaksınız? Biz buna odaklanacağız, başka bir şeye odaklanmayız. 2 sene önce de Jorge Jesus çok önemli. Bu liglerde çok başarılı olmuş hocaydı. Türkiye seviyesindeki liglerde çok başarılıydı. Ona karşı da aynı şeyi düşündük. Biz ne yapacağız, kaç puan toplayacağız? Biz kendi takımımıza odaklandıktan sonra...

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