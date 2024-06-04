Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif! O rakam dudak uçuklattı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif! O rakam dudak uçuklattı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2024/2025 sezonu için çalışmalarına zaman kaybetmeden başlayan Galatasaray ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuya yapacağı dev teklifi açıkladı. İşte o isim ve önerilecek rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 10:19
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif! O rakam dudak uçuklattı

Trendyol Süper Lig'de üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif! O rakam dudak uçuklattı

Özellikle şampiyonlukla kapattığı son iki sezonda takıma kazandırdığı isimlerle gündem olan sarı-kırmızılılar, takviye çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif! O rakam dudak uçuklattı

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif! O rakam dudak uçuklattı

Cimbom, sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele'den istediği katkıyı alamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif! O rakam dudak uçuklattı

Galatasaray, satın alma opsiyonuyla kiraladığı Fransız futbolcunun bonservisini almayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif! O rakam dudak uçuklattı

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılan ve forma şansı bulmakta zorlanan Sergio Oliveria ile de vedalaşacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif! O rakam dudak uçuklattı

Aslan, Portekizli orta saha oyuncusuna gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif! O rakam dudak uçuklattı

Galatasaray, orta sahas rotasyonundaki diğer isimler Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu'yu ise takımda tutacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif! O rakam dudak uçuklattı

Yönetim, Lucas Torreira'nın yanına yapacağı takviyeyle orta sahasını güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif! O rakam dudak uçuklattı

Bu doğrultuda harekete geçen sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif! O rakam dudak uçuklattı

YOUSSOUF FOFANA İDDİASI

Galatasaray, orta sahaya takviye planlarken Fransız medyası, Youssouf Fofana ismini öne çıkardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif! O rakam dudak uçuklattı

BONUSLARLA BERABER 15 MİLYON EURO

Sabah'ın derlediği haberde, Monaco ile sözleşmesinin son sezonuna giren 25 yaşındaki Mali asıllı Fransız oyuncu için sarı-kırmızılıların bonuslarla 15 milyon Euro'ya çıkan bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif! O rakam dudak uçuklattı

Youssouf Fofana bu sezon Monaco formasıyla 35 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif! O rakam dudak uçuklattı

Mali asıllı Fransız orta saha oyuncusu, 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif! O rakam dudak uçuklattı

Fofana'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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