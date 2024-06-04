TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif! O rakam dudak uçuklattı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2024/2025 sezonu için çalışmalarına zaman kaybetmeden başlayan Galatasaray ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuya yapacağı dev teklifi açıkladı. İşte o isim ve önerilecek rakam... (GS spor haberi)
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Cimbom, sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele'den istediği katkıyı alamadı.
Galatasaray, satın alma opsiyonuyla kiraladığı Fransız futbolcunun bonservisini almayacak.
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılan ve forma şansı bulmakta zorlanan Sergio Oliveria ile de vedalaşacak.
Aslan, Portekizli orta saha oyuncusuna gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
Galatasaray, orta sahas rotasyonundaki diğer isimler Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu'yu ise takımda tutacak.
Yönetim, Lucas Torreira'nın yanına yapacağı takviyeyle orta sahasını güçlendirmek istiyor.
Bu doğrultuda harekete geçen sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
YOUSSOUF FOFANA İDDİASI
Galatasaray, orta sahaya takviye planlarken Fransız medyası, Youssouf Fofana ismini öne çıkardı.
BONUSLARLA BERABER 15 MİLYON EURO
Sabah'ın derlediği haberde, Monaco ile sözleşmesinin son sezonuna giren 25 yaşındaki Mali asıllı Fransız oyuncu için sarı-kırmızılıların bonuslarla 15 milyon Euro'ya çıkan bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
Youssouf Fofana bu sezon Monaco formasıyla 35 maça çıktı.
Mali asıllı Fransız orta saha oyuncusu, 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Fofana'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 30 milyon Euro.
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