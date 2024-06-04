GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu!
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sergilediği futbolla sezona damga vuran Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı. Son olarak İtalya Serie A ekibi Napoli’nin yaptığı teklifi geri çeviren sarı-kırmızılı yönetim, yıldız oyuncunun bonservis bedelini belirledi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Almanya ve İtalya'dan ciddi talipleri olan 24 yaşındaki yıldız için ilk ciddi teklifi Napoli sunmuştu.
NAPOLI'YE OLUMSUZ YANIT!
BONSERVİSİ 35 MİLYON EURO!
Sarı-kırmızılılar, Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek Barış Alper'i 35 milyon euro'nun altına bırakmayı düşünmüyor.
Turnuva öncesinde satış yapmak istemeyen yönetim, bu planını oyuncuya da iletti.
Galatasaray'da mutlu olan ve harika bir sezon geçiren Barış, yönetim ve teknik heyetin vereceği karara saygı duyacağını bildirdi.
2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç yıldızda eli güçlü olan Galatasaray, bu kozu transfer pazarlığında kullanacak.
Cimbom, beklediği teklifin gelmemesi halinde ise Barış'la yola devam etmeyi de planlıyor.
Çok yönlü futboluyla dikkat çeken 24 yaşındaki yıldız, Okan Buruk'un görev verdiği birçok mevkide görev aldı.
Bu sezon Galatasaray'da 55 resmi maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, 7 gol ve 12 asistlik katkı verdi.
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