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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sergilediği futbolla sezona damga vuran Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı. Son olarak İtalya Serie A ekibi Napoli’nin yaptığı teklifi geri çeviren sarı-kırmızılı yönetim, yıldız oyuncunun bonservis bedelini belirledi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu!

Bu sezonun flaş ismi Barış Alper Yılmaz için Avrupa'nın devleri sıraya girdi...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu!

Almanya ve İtalya'dan ciddi talipleri olan 24 yaşındaki yıldız için ilk ciddi teklifi Napoli sunmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu!

NAPOLI'YE OLUMSUZ YANIT!
20 milyon euro'luk bir öneriyle Galatasaray'ın kapısını çalan İtalyan ekibine olumsuz yanıt verildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu!

BONSERVİSİ 35 MİLYON EURO!
Sarı-kırmızılılar, Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek Barış Alper'i 35 milyon euro'nun altına bırakmayı düşünmüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu!

Turnuva öncesinde satış yapmak istemeyen yönetim, bu planını oyuncuya da iletti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu!

Galatasaray'da mutlu olan ve harika bir sezon geçiren Barış, yönetim ve teknik heyetin vereceği karara saygı duyacağını bildirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu!

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç yıldızda eli güçlü olan Galatasaray, bu kozu transfer pazarlığında kullanacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu!

Cimbom, beklediği teklifin gelmemesi halinde ise Barış'la yola devam etmeyi de planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu!

Çok yönlü futboluyla dikkat çeken 24 yaşındaki yıldız, Okan Buruk'un görev verdiği birçok mevkide görev aldı.

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