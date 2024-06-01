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Aslanlarıyla Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı!

Son dakika spor haberleri...Diyarbakırlı Galatasaray taraftarı, sarı kırmızılıların 24. şampiyonluğunun ardından kutlamaları aslanlarıyla yaptı. İşte o görüntüler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 12:57 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 13:19
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Aslanlarıyla Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı!

Diyarbakırlı işadamı Ahmet Akbey, Galatarasay'ın 24. şampiyonluğunu aslanlarıyla kutladı.

Aslan terbiyecisi Ahmet Akbey, Irak'ın kuzeyindeki Duhok şehrinde evinde beslediği aslanlarla tanınıyor. Akbey, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğa ulaşmasını beslediği aslanlarıyla kutladı.

Akbey, bu sevinci yaşatmalarından dolayı Galatasaray yönetimine, kulübüne, taraftarına ve futbolcularına teşekkür ettiğini söyledi. Akbey, "Allah, bir gün nasip eder aslanla birlikte Galatasaray stadında canlı canlı maç izlemek. Tur atıp maç izlemek istiyorum. 24. şampiyonluğumuzu kutluyorum. 25. şampiyonluğu bize yaşatacağınızdan şüphemiz yoktur" diye konuştu.

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