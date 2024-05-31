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Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli isme transfer kancası!

Sezonu zirvede bitiren ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'larda yer alacak Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılılar bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen o isimle büyük ölçüde anlaşma sağladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli isme transfer kancası!

Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunda şampiyon Galatasaray oldu.

Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli isme transfer kancası!

102 puanla rekor kıran sarı-kırmızılılar, üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğunu kazandı.

Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli isme transfer kancası!

Süper Kupa'yı da müzesine götüren Cimbom, geçtiğimiz pazartesi günü RAMS Park'ta yaptığı görkemli kutlamayla çifte kupa sevinci yaşadı.

Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli isme transfer kancası!

Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in mazbatasını almasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli isme transfer kancası!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılmak isteyen sarı-kırmızılılar, geniş rotasyonlu bir kadro kurmayı hedefliyor.

Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli isme transfer kancası!

Şampiyonluk sonrası gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli isme transfer kancası!

Fernando Muslera'nın arkasına ileride eldivenleri alabilecek genç bir isim arayan sarı-kırmızılılar, Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer'i gündemine aldı.

Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli isme transfer kancası!

24 yaşındaki file bekçisiyle görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.

Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli isme transfer kancası!

Büyük ölçüde anlaşma sağlanan Berke'nin yeni sezonun ilk transferi olması bekleniyor.

Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli isme transfer kancası!

Altınordu'da yetiştikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı eldiven, Belçika'da Westerlo ve Portekiz'de Portimonense'de oynadı.

Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli isme transfer kancası!

Eyüpspor'da bu sezon 28 maçta kaleyi koruyan ve takımıyla Süper Lig'e çıkan Berke'nin 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

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