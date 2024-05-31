Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli isme transfer kancası!
Sezonu zirvede bitiren ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'larda yer alacak Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılılar bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen o isimle büyük ölçüde anlaşma sağladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in mazbatasını almasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılmak isteyen sarı-kırmızılılar, geniş rotasyonlu bir kadro kurmayı hedefliyor.
Şampiyonluk sonrası gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.
Fernando Muslera'nın arkasına ileride eldivenleri alabilecek genç bir isim arayan sarı-kırmızılılar, Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer'i gündemine aldı.
24 yaşındaki file bekçisiyle görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.
Büyük ölçüde anlaşma sağlanan Berke'nin yeni sezonun ilk transferi olması bekleniyor.
Altınordu'da yetiştikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı eldiven, Belçika'da Westerlo ve Portekiz'de Portimonense'de oynadı.
Eyüpspor'da bu sezon 28 maçta kaleyi koruyan ve takımıyla Süper Lig'e çıkan Berke'nin 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.
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