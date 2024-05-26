GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye astronomik teklif! İşte yeni sözleşmesi

G.Saray'ın en önemli gol silahlarından biri olan Mauro Icardi, MLS takımlarının listesinde yer alıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 46 karşılaşmaya çıkarak 30 gol, 12 asist üreten Mauro, Sarı-Kırmızılı camianın vazgeçilmezi haline geldi.

Aynı zamanda birçok takımı peşine takan Tangocu için sezon sonunda Galatasaray'ın kapısı çalacak. Bazı MLS takımları da 31 yaşındaki golcüyü yüksek maaş teklifiyle ikna etmek istiyor.