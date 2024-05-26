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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye astronomik teklif! İşte yeni sözleşmesi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi attığı gollerle takımına önemli katkı veriyor. Performansıyla taraftarın sevgilisi konumuna gelen 31 yaşındaki oyuncu için gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı. Flaş bir talibi çıkan Icardi'ye astronomik bir sözleşme teklif edildiği öne sürüldü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 14:17
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye astronomik teklif! İşte yeni sözleşmesi

Galatasaray'da seçim süreci sona erdi. Galatasaray Lisesi'nde 2 adaylı gerçekleştirilen genel kurulda 20 sandıkta 4 bin 410 üye oy kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye astronomik teklif! İşte yeni sözleşmesi

Yarışı baştan sona önde götüren Dursun Özbek, toplamda 3 bin 343 oyla başkanlığa seçildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye astronomik teklif! İşte yeni sözleşmesi

Seçim yarışındaki diğer aday Süheyl Batum'a ise 955 oy verildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye astronomik teklif! İşte yeni sözleşmesi

2011'deki seçimde 2 bin 998 oy alan Ünal Aysal, en fazla oyla seçilen başkan konumundaydı. Bu seçimde Aysal'ı geride bırakan Dursun Özbek, topladığı 3 bin 343 oyla 3 bin oy barajını aşan ilk başkan olmayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye astronomik teklif! İşte yeni sözleşmesi

2 YIL GÖREV YAPACAK

Dursun Özbek ve ekibi, olağanüstü bir seçim olmaması halinde 2 yıl sarı-kırmızılı kulübü yönetecek. Başkanlık koltuğuna oturan Özbek, ekibiyle beraber transfer çalışmalarına yeniden başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye astronomik teklif! İşte yeni sözleşmesi

Sarı-kırmızılı ekipte gelecek sezonun kadro yapılanması için yoğun mesai harcanıyor. Cimbom'da birçok ismin takımdan ayrılması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye astronomik teklif! İşte yeni sözleşmesi

G.Saray'ın en önemli gol silahlarından biri olan Mauro Icardi, MLS takımlarının listesinde yer alıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 46 karşılaşmaya çıkarak 30 gol, 12 asist üreten Mauro, Sarı-Kırmızılı camianın vazgeçilmezi haline geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye astronomik teklif! İşte yeni sözleşmesi

Aynı zamanda birçok takımı peşine takan Tangocu için sezon sonunda Galatasaray'ın kapısı çalacak. Bazı MLS takımları da 31 yaşındaki golcüyü yüksek maaş teklifiyle ikna etmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye astronomik teklif! İşte yeni sözleşmesi

Akşam'ın haberine göre, 30-40 milyon euro arasında bir rakamla Icardi ikna edilmeye çalışılacak. Yıldız forvet ise geleceği konusunda henüz net kararını vermiş değil.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye astronomik teklif! İşte yeni sözleşmesi

Özellikle şampiyon olunamazsa ayrılma ihtimali güçlenecek. Geçen sezon kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyen Icardi, 10 milyon euro bonservis bedeli ile Galatasaray'a imza atmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye astronomik teklif! İşte yeni sözleşmesi

Arjantinli, sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden gelen yıllık 50 milyon euroluk kontratları reddederek Sarı-Kırmızılı taraftarları üzmemişti. Teknik heyet ise, her türlü durumda golcü oyuncunun takımda kalmasını istiyor.

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