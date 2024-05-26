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Galatasaray şampiyon olursa kasası dolacak! İşte o rakam

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, son hafta maçında Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılara şampiyonluk için beraberlik yetecek. Cimbom, mutlu sona ulaşması durumunda kasasına önemli bir geliri koyacak. İşte o rakam...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 10:37
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Galatasaray şampiyon olursa kasası dolacak! İşte o rakam

Galatasaray, Süper Lig'de 38. ve son haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde çok büyük bir avantajla lider girdi.

Galatasaray şampiyon olursa kasası dolacak! İşte o rakam

Sarı-kırmızılılar, son haftada deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. "Cimbom"a şampiyonluk için 1 puan alması yetecek.

Galatasaray şampiyon olursa kasası dolacak! İşte o rakam

Aslan, mutlu sona ulaşması durumunda 66. sezonu oynanan ligde 24. kez şampiyonluğa ulaşacak. Ligde en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (19) 5 şampiyonluk önüne geçecek.

Galatasaray şampiyon olursa kasası dolacak! İşte o rakam

Galatasaray, bu sezon ipi önde göğüslemesi durumunda formasına 5. yıldızı takmaya çok yaklaşacak.

Galatasaray şampiyon olursa kasası dolacak! İşte o rakam

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olursa 24. kez zafer turu atacak.

Galatasaray şampiyon olursa kasası dolacak! İşte o rakam

ŞAMPİYONLUKLA KASA DOLACAK!
Galatasaray, elde ettiği şampiyonlukla yaklaşık 240 milyon lira geliri kasasına koyacak.

Galatasaray şampiyon olursa kasası dolacak! İşte o rakam

Sarı-kırmızılı ekip, 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti.

Galatasaray şampiyon olursa kasası dolacak! İşte o rakam

Süper Lig'de 37 hafta sonunda 32 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Galatasaray, performans primi olarak ise 83 milyon 348 bin lira kazandı.

Galatasaray şampiyon olursa kasası dolacak! İşte o rakam

"Cimbom" şampiyonluğu garantilemesinin ardından 39,8 milyon liralık primin de sahibi olacak.

Galatasaray şampiyon olursa kasası dolacak! İşte o rakam

Böylelikle Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan geliri 238 milyon 803 bin lirayı bulacak.

Galatasaray şampiyon olursa kasası dolacak! İşte o rakam

Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belli kriterlere göre ödeme yapılıyor.

Galatasaray şampiyon olursa kasası dolacak! İşte o rakam

Buna göre lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce yaşanan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin, her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.

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