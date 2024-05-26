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3 büyük projesi var

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak isteyen Özbek Kemerburgaz ve Florya projelerini de hayata geçirecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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3 büyük projesi var

Kulüpteki üçüncü dönemine start veren Dursun Özbek'in önünde büyük hedefler yer alıyor. Özbek ilk olarak Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak istiyor. Özbek ve ekibi, böylece Galatasaray'ı önemli bir faiz yükünden kurtarmış olacak. İkinci büyük hedef ise Kemerburgaz… Takımın gelecek sezona, Mayıs 2023'te temelleri atılan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başlaması bekleniyor. Florya Tesisleri'nin tamamını satın alan Özbek'in diğer hayali ise buradaki projeyi gerçekleştirmek olacak. 3 yıl içinde bitirilmesi planlanan bu projeyle Galatasaray'ın kasasına 400-450 milyon euro arasında bir gelir girmesi bekleniyor.

5. YILDIZI ÇOK İSTİYOR

Özbek, bu adaylık sürecinde sık sık 5. yıldız vurgusu yaptı. Türkiye'nin tek 4 yıldızlı takımı olduklarını hatırlatan Başkan Özbek, "5. yıldızı takmak Galatasaray'ın gerçeği. Benim hayallerimden biri de Avrupa'da şampiyonluk yaşamak... Galatasaray'a olan borcumu ödemeye çalışıyorum" diyerek taraftarlara mesaj verdi.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Dursun Özbek, geçen sezon kurduğu kadroyla mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geride bırakarak Okan Buruk'la 23. şampiyonluğunu kazandı. Tarihi zafer yaşayan Özbek ve ekibi bugün de Konya'da üst üste 2. toplamda 24. şampiyonluğu çok istiyor.

YILDIZLARI GETİRDİ

Başarılı bir dönemi geride bırakan Dursun Özbek, yaptığı transferlerle de dikkat çekti. Mauro İcardi, Lucas Torreira, Dries Mertens gibi yıldızlarla kadroyu donatan Özbek ve yönetimi, bu sezon da Zaha ve Ziyech takviyeleriyle şov yaptı. Bu yıldızlar için kesenin ağzı açılırken; devre arasında ise Bayern Münih'e giden Sacha Boey'un 35 milyon euro'luk satışı Türk futbol tarihine geçti.

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