Galatasaray yönetiminden Konyaspor maçı öncesi flaş prim hamlesi!
Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk oluyor. Sarı kırmızılılar zorlu maçta mağlup olmaması durumunda 24. şampiyonluğuna ulaşacak. Yönetim son maç öncesi flaş prim kararı aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Öte yandan TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray müsabakası öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'da şampiyonluk futbolcuları zengin edecek.
Sarı kırmızılı takımda yönetim, özel şampiyonluk primi belirlemedi ama yine de elde edilecek başarı karşılıksız kalmayacak.
Teknik kadro ve oyuncuların tamamının kontratlarındaki özel maddeler nedeniyle hatırı sayılı bir gelir elde edeceği öğrenildi.
Milliyet'in haberine göre, yönetimin bu nedenle ayrıca bir şampiyonluk primi belirlemediği öğrenildi.
Başkan Dursun Özbek'in, önceki gün Florya'da gerçekleşen piknikte, "Şampiyonluktan daha güzel bir prim olamaz" dediği öğrenildi.
Ekibiyle de sohbet eden Özbek'in, "Seçimden Florya'nın etkilenmemesi için elimizden geleni yapıyoruz"
"Yine de sandık bu. Kaybedersek şampiyonluk da riske girer"
"Oyuncular etkilenir. Konya'ya kim gidecek? Kim takımın yanında olacak" diye konuştuğu öğrenildi.
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