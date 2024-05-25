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Galatasaray yönetiminden Konyaspor maçı öncesi flaş prim hamlesi!

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk oluyor. Sarı kırmızılılar zorlu maçta mağlup olmaması durumunda 24. şampiyonluğuna ulaşacak. Yönetim son maç öncesi flaş prim kararı aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 10:15
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Galatasaray yönetiminden Konyaspor maçı öncesi flaş prim hamlesi!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray yönetiminden Konyaspor maçı öncesi flaş prim hamlesi!

Sarı kırmızılılar kritik maçtan 1 puan dahi alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray'da tüm camia bu zorlu mücadeleye odaklanmış durumda.

Galatasaray yönetiminden Konyaspor maçı öncesi flaş prim hamlesi!

Okan Buruk ve öğrencileri, geçen hafta Fenerbahçe karşısında alınan yenilgiyi telafi ederek, Konya'da şampiyon olmayı hedefliyor.

Galatasaray yönetiminden Konyaspor maçı öncesi flaş prim hamlesi!

Öte yandan TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray müsabakası öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray yönetiminden Konyaspor maçı öncesi flaş prim hamlesi!

Galatasaray'da şampiyonluk futbolcuları zengin edecek.

Galatasaray yönetiminden Konyaspor maçı öncesi flaş prim hamlesi!

Sarı kırmızılı takımda yönetim, özel şampiyonluk primi belirlemedi ama yine de elde edilecek başarı karşılıksız kalmayacak.

Galatasaray yönetiminden Konyaspor maçı öncesi flaş prim hamlesi!

Teknik kadro ve oyuncuların tamamının kontratlarındaki özel maddeler nedeniyle hatırı sayılı bir gelir elde edeceği öğrenildi.

Galatasaray yönetiminden Konyaspor maçı öncesi flaş prim hamlesi!

Milliyet'in haberine göre, yönetimin bu nedenle ayrıca bir şampiyonluk primi belirlemediği öğrenildi.

Galatasaray yönetiminden Konyaspor maçı öncesi flaş prim hamlesi!

Başkan Dursun Özbek'in, önceki gün Florya'da gerçekleşen piknikte, "Şampiyonluktan daha güzel bir prim olamaz" dediği öğrenildi.

Galatasaray yönetiminden Konyaspor maçı öncesi flaş prim hamlesi!

Ekibiyle de sohbet eden Özbek'in, "Seçimden Florya'nın etkilenmemesi için elimizden geleni yapıyoruz"

Galatasaray yönetiminden Konyaspor maçı öncesi flaş prim hamlesi!

"Yine de sandık bu. Kaybedersek şampiyonluk da riske girer"

Galatasaray yönetiminden Konyaspor maçı öncesi flaş prim hamlesi!

"Oyuncular etkilenir. Konya'ya kim gidecek? Kim takımın yanında olacak" diye konuştuğu öğrenildi.

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