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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'ye flaş talip! 15 milyon Euro...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa koşuyor. Sarı-kırmızılı ekip kalan 2 maçta 1 puan almayı halinde kupaya uzanacak. Cimbom şampiyonluk için gün sayarken flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye talip çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'ye flaş talip! 15 milyon Euro...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 6-1'lik skorla mağlup etti ve liderliğini pekiştirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'ye flaş talip! 15 milyon Euro...

Bu maçta 2 gol - 1 asistlik performans gösteren Mauro Icardi, sarı-kırmızılılarda tarihe geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'ye flaş talip! 15 milyon Euro...

Geçen sezon 23. şampiyonlukta büyük rol oynayan ve bu sezon da başarılı performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'ye flaş talip! 15 milyon Euro...

Takvin'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı takımın Arjantinli golcüsüne MLS'ten bir kulübün talip olduğu ve Tangocu'ya yıllık 15 milyon Euro kazanabileceği bir transfer teklifi sunduğu öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'ye flaş talip! 15 milyon Euro...

Cimbom'da mutlu olduğunu daha önce de dile getiren 31 yaşındaki golcünün bu flaş teklife henüz herhangi bir yanıt vermediği belirlendi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'ye flaş talip! 15 milyon Euro...

Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam ediyor.

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