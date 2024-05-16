GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'ye flaş talip! 15 milyon Euro...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa koşuyor. Sarı-kırmızılı ekip kalan 2 maçta 1 puan almayı halinde kupaya uzanacak. Cimbom şampiyonluk için gün sayarken flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye talip çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Takvin'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı takımın Arjantinli golcüsüne MLS'ten bir kulübün talip olduğu ve Tangocu'ya yıllık 15 milyon Euro kazanabileceği bir transfer teklifi sunduğu öğrenildi.
Cimbom'da mutlu olduğunu daha önce de dile getiren 31 yaşındaki golcünün bu flaş teklife henüz herhangi bir yanıt vermediği belirlendi.
Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam ediyor.
En güncel verilere göre; transferde piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Mauro Icardi, bu sezon 45 maçta 30 gol attı, 12 asist yaptı.
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