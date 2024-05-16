GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'ye flaş talip! 15 milyon Euro...

Takvin'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı takımın Arjantinli golcüsüne MLS'ten bir kulübün talip olduğu ve Tangocu'ya yıllık 15 milyon Euro kazanabileceği bir transfer teklifi sunduğu öğrenildi.

Cimbom'da mutlu olduğunu daha önce de dile getiren 31 yaşındaki golcünün bu flaş teklife henüz herhangi bir yanıt vermediği belirlendi.