GALATASARAY HABERLERİ - Arias'ın transferi için 5 rakip!

Haberin içeriğinde; Galatasaray'la birlikte West Ham, Crystal Palace, Burnley, Wolverhampton ve Glasgow Rangers'ın da oyuncuyla ilgilendiği bilgisi yer aldı.

"G.SARAY'DAN TEKLİF VAR" Kolombiyalı menajer Alex Viveros, Deportes Sin Tapujos adlı programa yaptığı açıklamada, "Jhon Arias için Galatasaray ve Sevilla'dan teklif var" ifadelerini kullanmıştı.