Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Arias'ın transferi için 5 rakip!

GALATASARAY HABERLERİ - Arias'ın transferi için 5 rakip!

Süper Lig'de şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta olan Galatasaray'da diğer yandan transfer girişimleri sürüyor. Kolombiya basını Galatasaray'ın Arias'a ilgilendiğini duyurmuştu. Kanat oyuncusu için sarı kırmzılılara 5 rakip çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:01
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ - Arias'ın transferi için 5 rakip!

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Arias'ın transferi için 5 rakip!

Sarı kırmızılılara RAMS Park'taki maçta şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Arias'ın transferi için 5 rakip!

Diğer yandan gelecek sezonun kadro planlamasını yapan sarı kırmızılı kurmaylar, Jhon Arias transferi için kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Arias'ın transferi için 5 rakip!

Kolombiya basınından "canalrcn"nin haberine göre; Galatasaray, Jhon Arias'ı transfer listesine ekledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Arias'ın transferi için 5 rakip!

Haberin içeriğinde; Galatasaray'la birlikte West Ham, Crystal Palace, Burnley, Wolverhampton ve Glasgow Rangers'ın da oyuncuyla ilgilendiği bilgisi yer aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Arias'ın transferi için 5 rakip!

"G.SARAY'DAN TEKLİF VAR"

Kolombiyalı menajer Alex Viveros, Deportes Sin Tapujos adlı programa yaptığı açıklamada, "Jhon Arias için Galatasaray ve Sevilla'dan teklif var" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Arias'ın transferi için 5 rakip!

Sarı kırmızılılar, Kolombiyalı futbolcu için devre arasında da girişimlerde bulunmuş ama teklifleri Fluminense kabul etmemişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Arias'ın transferi için 5 rakip!

Jhon Arias, Kolombiya'da Llaneros, CD America ve İndependiente Santa Fe Brezilya'da ise Fluminense formalarını giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Arias'ın transferi için 5 rakip!

26 yaşındaki yıldız, bu sezon çıktığı 21 maçta 6 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barış Alper bombası! İşte yeni takımı ve bonservisi
Milli yıldızın rotası G.Saray! İşte Buruk'un yeni sezon hediyesi
Çaykur işçi alım kura sonuçları 2024 | Çaykur 1072 işçi alımı asil ve yedekler isim listesi
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 15 MAYIS rakamları
BİLSEM sınav giriş belgesi sorgula 2024 | MEB BİLSEM 1., 2., 3. sınıf sınav yeri öğrenme ekranı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Sociedad - Valencia maçı ne zaman? Real Sociedad - Valencia maçı ne zaman? 10:41
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Petkimspor! Fenerbahçe Beko'nun konuğu Petkimspor! 10:30
NBA yarı finalinde gecenin sonuçları! NBA yarı finalinde gecenin sonuçları! 10:09
F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! İşte ödenecek rakam F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! İşte ödenecek rakam 10:11
Las Palmas - Real Betis maçı ne zaman? Las Palmas - Real Betis maçı ne zaman? 10:24
Almeria - Barcelona maçı ne zaman? Almeria - Barcelona maçı ne zaman? 10:28
Daha Eski
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 15 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 15 Mayıs bugün kimin maçı var? 08:43
Tete dev bonservisle ayrılıyor! İşte yeni takımı Tete dev bonservisle ayrılıyor! İşte yeni takımı 09:19
Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık... Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık... 09:23
Transfer çalımı! F.Bahçe istiyordu Beşiktaş kapıyor Transfer çalımı! F.Bahçe istiyordu Beşiktaş kapıyor 09:31
Milli yıldızın rotası G.Saray! İşte Buruk'un yeni sezon hediyesi Milli yıldızın rotası G.Saray! İşte Buruk'un yeni sezon hediyesi 09:38
Aliağa Petkimspor Fenerbahçe deplasmanında! Aliağa Petkimspor Fenerbahçe deplasmanında! 09:46