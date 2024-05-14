GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Erden Timur sözleri!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Dursun Özbek'in mevcut yönetiminde yer alan Erden Timur'un yeni listede olmamasının ardından Özbek'ten dikkat çeken Erden Timur sözleri geldi. GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray bu durumdaysa Riva sayesinde. Gelen parayı kullanmadık, finansal borçlarını ödedik. Riva'dan beklentim, 170 kazandık ne kadar bekliyoruz? Şu an anlatıyorlar, ironik anlatıyorlar.
125 villa daha var, yapılacak ve Galatasaray'a ait olacak. Bunu cari fiyatla çarparsan 2-3 milyar TL yapıyor. Gelecek bir para var ama proje devam ediyor.
"ERDEN TİMUR İLE FİKİR AYRILIĞI..."
Erden Timur kardeşim benim. 7 sene önceki başkanlığımda kendisine rica ettim, geldi ve bizim forma sponsorumuz oldu. Galatasaray'ı seven, önemli bir arkadaş. Galatasaray sevdalısı bir arkadaş.
Buna hiç kimsenin diyeceği laf yok. Bizim yönetimde bazı konularda ayrışmalar olabilir, herkesin aynı şeyi düşünmesini bekleyemezsin. Bizim kültürümüzde ayrı şeyler düşünebiliriz, uygulamada konsensüsü sağlayıp ona göre hareket etmesini bilen bir camiayız. Fikir ayrılığı gönül ayrılığı değildir. Erden Timur benim kardeşimdir. Kulübe hizmet etmiştir. Her zaman Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecektir.
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