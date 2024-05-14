Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Erden Timur sözleri!

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Erden Timur sözleri!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Dursun Özbek'in mevcut yönetiminde yer alan Erden Timur'un yeni listede olmamasının ardından Özbek'ten dikkat çeken Erden Timur sözleri geldi. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 19:49
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Erden Timur sözleri!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sarı-kırmızılı kulübün projeleri üzerine Habertürk'te konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Erden Timur sözleri!

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Riva bize 170 milyon dolar kar sağladı. Bugün gidin Konsorsiyum bankalarına, genel müdürleriyle konuşun, 'Hangi kulübün finansal yapısı daha düzgün' deyin, hepsi Galatasaray der.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Erden Timur sözleri!

Galatasaray bu durumdaysa Riva sayesinde. Gelen parayı kullanmadık, finansal borçlarını ödedik. Riva'dan beklentim, 170 kazandık ne kadar bekliyoruz? Şu an anlatıyorlar, ironik anlatıyorlar.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Erden Timur sözleri!

125 villa daha var, yapılacak ve Galatasaray'a ait olacak. Bunu cari fiyatla çarparsan 2-3 milyar TL yapıyor. Gelecek bir para var ama proje devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Erden Timur sözleri!

"ERDEN TİMUR İLE FİKİR AYRILIĞI..."

Erden Timur kardeşim benim. 7 sene önceki başkanlığımda kendisine rica ettim, geldi ve bizim forma sponsorumuz oldu. Galatasaray'ı seven, önemli bir arkadaş. Galatasaray sevdalısı bir arkadaş.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Erden Timur sözleri!

Buna hiç kimsenin diyeceği laf yok. Bizim yönetimde bazı konularda ayrışmalar olabilir, herkesin aynı şeyi düşünmesini bekleyemezsin. Bizim kültürümüzde ayrı şeyler düşünebiliriz, uygulamada konsensüsü sağlayıp ona göre hareket etmesini bilen bir camiayız. Fikir ayrılığı gönül ayrılığı değildir. Erden Timur benim kardeşimdir. Kulübe hizmet etmiştir. Her zaman Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecektir.

İş Bankası
Dybala bombası! Mourinho ve F.Bahçe...
DİĞER
Süper Lig'de skora en çok katkı yapan oyuncular belli oldu! Kim kaç gol, kaç asist yaptı? Zirvede 23 golle...
Başkan Erdoğan'dan iç muhasebe mesajı: Kongre sürecini başlatıyoruz | Yanlışta ısrar kaybettirir | Siyasette hava değişti
F.Bahçe'yi yıkmıştı şimdi G.Saray'a imza atıyor!
Transferde flaş detay! Dzeko ve Mourinho...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi!
F.Bahçe'yi yıkmıştı şimdi G.Saray'a imza atıyor!
ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 15 - 21 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
Beyoğlu su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (14 Mayıs 2024)
Bayrampaşa su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (14 Mayıs 2024)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek'ten Erden Timur sözleri! Özbek'ten Erden Timur sözleri! 19:48
Beşiktaş ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi! Beşiktaş ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi! 18:42
Transferde flaş detay! Dzeko ve Mourinho... Transferde flaş detay! Dzeko ve Mourinho... 16:09
Beşiktaş transferde şaha kalktı! Tottenham'ın yıldızına kanca Beşiktaş transferde şaha kalktı! Tottenham'ın yıldızına kanca 16:11
Ahmet Çakar'dan flaş Aziz Yıldırım sözleri! Ahmet Çakar'dan flaş Aziz Yıldırım sözleri! 16:40
Dybala bombası! Mourinho ve F.Bahçe... Dybala bombası! Mourinho ve F.Bahçe... 17:05
Daha Eski
Adem Büyük'e şok haber! Adem Büyük'e şok haber! 15:19
Orkestra şefi Mertens! Avrupa'da zirvede Orkestra şefi Mertens! Avrupa'da zirvede 15:43
Marina Markova VakıfBank'ta! Marina Markova VakıfBank'ta! 15:46
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun başlama tarihi açıklandı! Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun başlama tarihi açıklandı! 15:52
Szymanski yerine Talisca! Böyle duyurdular Szymanski yerine Talisca! Böyle duyurdular 15:55
G.Saray'dan şaşırtan transfer hamlesi! G.Saray'dan şaşırtan transfer hamlesi! 15:56