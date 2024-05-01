GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün için Leicester City kararını verdi!
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın sezon başında Leicester City'e kiraladığı Yunus Akgün'ün durumu merak konusu oldu. Gelecek sezon Premier Lig'de yer alacak Leicester City, Galatasaray'dan kiraladığı oyuncu için son kararını verdi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Leicester Teknik Direktörü Enzo Maresca'nın Türk futbolcuyu beğendiği vurgulanırken, Yunus Akgün'ün sezon başında görev yaptığı kanat mevkisinden orta saha oyuncusuna dönüştürüldüğü ifade edildi.
23 yaşındaki oyuncunun başlarda yeni bir lige alışmakta zorlandığı hatırlatılırken, Yunus Akgün'ün bonservisinin alınmasıyla ilgili olarak "Mali durumu sıkıntılıysa Leicester City'nin yapmak isteyeceği bir anlaşma olmayabilir" yorumu yapıldı.
Leicester formasıyla 28 maça çıkan Yunus, takımına 2 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
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