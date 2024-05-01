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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün için Leicester City kararını verdi!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın sezon başında Leicester City'e kiraladığı Yunus Akgün'ün durumu merak konusu oldu. Gelecek sezon Premier Lig'de yer alacak Leicester City, Galatasaray'dan kiraladığı oyuncu için son kararını verdi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 14:48
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün için Leicester City kararını verdi!

İngiltere Championship'te sezonu lider tamamlayarak Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen Leicester, sezonun son maçında 4 Mayıs Cumartesi günü Blackburn'ü konuk edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün için Leicester City kararını verdi!

Leicestershire Live'da yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre Yunus Akgün bu hafta sonu Leicester City'ye veda edebilecek 12 futbolcu arasında yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün için Leicester City kararını verdi!

Haberde İngiliz kulübünün, kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Yunus'un bonservisini alıp almama konusunda bir karar vermesinin zamanının geldiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün için Leicester City kararını verdi!

Leicester Teknik Direktörü Enzo Maresca'nın Türk futbolcuyu beğendiği vurgulanırken, Yunus Akgün'ün sezon başında görev yaptığı kanat mevkisinden orta saha oyuncusuna dönüştürüldüğü ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün için Leicester City kararını verdi!

23 yaşındaki oyuncunun başlarda yeni bir lige alışmakta zorlandığı hatırlatılırken, Yunus Akgün'ün bonservisinin alınmasıyla ilgili olarak "Mali durumu sıkıntılıysa Leicester City'nin yapmak isteyeceği bir anlaşma olmayabilir" yorumu yapıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün için Leicester City kararını verdi!

Leicester formasıyla 28 maça çıkan Yunus, takımına 2 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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