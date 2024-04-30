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80 milyon dolar avans alacak
Bankalar Birliği'ne 2.2 milyar TL borcu bulunan G.Saray'ın senelik faiz yükü ise 1.2 milyar TL. Dursun Özbek'in yeni yönetimiyle ilk icraatı, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak olacak. Bu hamleyi Florya'dan gelecek parayla yapacak. Kemerburgaz'a taşınacak Aslan'da Florya arazisine teklifler değerlendirilecek. Anlaşılacak firmadan borcun tamamını kapatacak (80 milyon dolar) miktarda avans alınacak.
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