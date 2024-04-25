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Galatasaray Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray konuk olacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 15:38
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Galatasaray Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.

Galatasaray, 26 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Yukatel Adana Demirspor'la Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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