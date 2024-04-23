GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz rekor transferle ayrılıyor! Yeni takımını duyurdular
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor. Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılılarla yeni sözleşme imzalayan milli futbolcunun bonservis bedelini ve yeni takımını açıkladılar. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Akşam'da yer alan habere göre, milli oyuncuyu uzun zamandır başta İngiliz ve İtalyan ekipleri yakından takip ediyordu.
REKOR TRANSFERİ DUYURDULAR
İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Aston Villa, 18 milyon Euro olan teklifini Galatasaray'ın istediği rakam olan 25 milyon Euro seviyesine çıkardı.
Resmi teklifini sarı kırmızılılara iletecek olan Ada ekibi, transferi bitirerek milli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.
Transferin 25 milyon Euro bedelle gerçekleşmesi halinde Barış Alper Yılmaz, 13 milyon Euro'luk Arda Turan satışını geçerek Galatasaray tarihinin en pahalı yerli oyuncu satışı olacak.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 50 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 33'ünde ilk 11'de yer aldı.
Toplam 3057 dakika sahada kalan 23 yaşındaki milli oyuncu, 6 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulundu.
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