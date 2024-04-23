Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz rekor transferle ayrılıyor! Yeni takımını duyurdular

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz rekor transferle ayrılıyor! Yeni takımını duyurdular

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor. Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılılarla yeni sözleşme imzalayan milli futbolcunun bonservis bedelini ve yeni takımını açıkladılar. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 12:49
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GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz rekor transferle ayrılıyor! Yeni takımını duyurdular

Galatasaray'daki başarılı performansıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, uzun süredir Avrupa ekiplerinin takibindeydi.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz rekor transferle ayrılıyor! Yeni takımını duyurdular

Sarı kırmızılıların yaz transfer döneminde büyük gelir elde etmeyi hedeflediği Barış Alper Yılmaz için dev bir kulüp devreye girmişti.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz rekor transferle ayrılıyor! Yeni takımını duyurdular

BARIŞ ALPER YILMAZ, AVRUPA'YI PEŞİNDEN SÜRÜKLÜYOR

2021 yazında Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Barış Alper Yılmaz, başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz rekor transferle ayrılıyor! Yeni takımını duyurdular

Akşam'da yer alan habere göre, milli oyuncuyu uzun zamandır başta İngiliz ve İtalyan ekipleri yakından takip ediyordu.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz rekor transferle ayrılıyor! Yeni takımını duyurdular

REKOR TRANSFERİ DUYURDULAR

İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Aston Villa, 18 milyon Euro olan teklifini Galatasaray'ın istediği rakam olan 25 milyon Euro seviyesine çıkardı.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz rekor transferle ayrılıyor! Yeni takımını duyurdular

Resmi teklifini sarı kırmızılılara iletecek olan Ada ekibi, transferi bitirerek milli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz rekor transferle ayrılıyor! Yeni takımını duyurdular

Transferin 25 milyon Euro bedelle gerçekleşmesi halinde Barış Alper Yılmaz, 13 milyon Euro'luk Arda Turan satışını geçerek Galatasaray tarihinin en pahalı yerli oyuncu satışı olacak.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz rekor transferle ayrılıyor! Yeni takımını duyurdular

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 50 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 33'ünde ilk 11'de yer aldı.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz rekor transferle ayrılıyor! Yeni takımını duyurdular

Toplam 3057 dakika sahada kalan 23 yaşındaki milli oyuncu, 6 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulundu.

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