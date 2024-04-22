GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan transfer ve milli takım sözleri!

Milli takım kariyerinin sona erdiğini ifade eden tecrübeli eldiven, "Milli takım dönemini kapattım. Bielsa ne düşündüğümü öğrenmek için aradı ve beni anladı. Çok uzun bir konuşma yapmadık. Bir noktada konuştuk ve anlaştık. Benim durumumu anladı. Milli takım benim için bir rüyanın gerçekleşmesiydi ve bundan çok keyif aldım." ifadelerini kullandı.