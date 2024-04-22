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GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan transfer ve milli takım sözleri!

Galatasaray'ın sözleşme uzattığı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli kaleci milli takım kariyerini noktalandığını ve Galatasaray'daki geleceği hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 16:59
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GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan transfer ve milli takım sözleri!

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, &100 deporte'ye önemli açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan transfer ve milli takım sözleri!

Milli takım kariyerinin sona erdiğini ifade eden tecrübeli eldiven, "Milli takım dönemini kapattım. Bielsa ne düşündüğümü öğrenmek için aradı ve beni anladı. Çok uzun bir konuşma yapmadık. Bir noktada konuştuk ve anlaştık. Benim durumumu anladı. Milli takım benim için bir rüyanın gerçekleşmesiydi ve bundan çok keyif aldım." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan transfer ve milli takım sözleri!

Milli takımı bırakma kararının ilk 11'deki yerini kaybetmesiyle ilgili olmadığını söyleyen Muslera, "Bunu açıkça söylemek istiyorum çünkü neden bu değil. Bunlar kişisel kararlar ve aşamalar. 2009'dan bu yana uzun yıllar geçti ve bugün harika kaleciler var. Onlar da milli takımın parçası olan harika kaleciler." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan transfer ve milli takım sözleri!

"GALATASARAY İZİN VERMEZ"
Muslera, gelecekte Uruguay'a dönüp dönmeyeceği konusunda gelen soruyu yanıtlayan Uruguaylı eldiven, "Nacional ve Wanderers'ta çok iyi tanıdıklarım var geri dönmek zor olmaz ama şimdiden bir şey söylemek istemiyorum çünkü gelecekte neler olacağını bilemezsiniz. Belki Galatasaray buna izin vermez ve burada emekli olmamı isterler. Ne olacağını göreceğiz" sözlerini sarf etti.

Nacional ve Penarol başkanlarıyla yaptığı görüşmeyi söyleyen Fernando Muslera, "Türkiye'deki durumumu ve burada sözleşme yenileyeceğimi biliyorlardı. İki büyük kulübün beni aramasından gurur duyuyorum." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan transfer ve milli takım sözleri!

"ÖNCELİĞİM GALATASARAY"
Penarol'da oynama ihtimali Uruguaylı eldiven, "Bilmiyorum, onara Türkiye'deki sözleşmemi yenileceğimi ve bugün önceliğimin burası olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.

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