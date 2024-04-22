GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan transfer ve milli takım sözleri!
Galatasaray'ın sözleşme uzattığı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli kaleci milli takım kariyerini noktalandığını ve Galatasaray'daki geleceği hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...
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"GALATASARAY İZİN VERMEZ"
Muslera, gelecekte Uruguay'a dönüp dönmeyeceği konusunda gelen soruyu yanıtlayan Uruguaylı eldiven, "Nacional ve Wanderers'ta çok iyi tanıdıklarım var geri dönmek zor olmaz ama şimdiden bir şey söylemek istemiyorum çünkü gelecekte neler olacağını bilemezsiniz. Belki Galatasaray buna izin vermez ve burada emekli olmamı isterler. Ne olacağını göreceğiz" sözlerini sarf etti.
Nacional ve Penarol başkanlarıyla yaptığı görüşmeyi söyleyen Fernando Muslera, "Türkiye'deki durumumu ve burada sözleşme yenileyeceğimi biliyorlardı. İki büyük kulübün beni aramasından gurur duyuyorum." dedi.
"ÖNCELİĞİM GALATASARAY"
Penarol'da oynama ihtimali Uruguaylı eldiven, "Bilmiyorum, onara Türkiye'deki sözleşmemi yenileceğimi ve bugün önceliğimin burası olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.
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