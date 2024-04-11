Galatasaray Ekmas'ın kaptanı Göksenin Köksal, özel bir hastanenin onkoloji bölümündeki kanser hastalarını ziyaret etti. Bayram öncesi hastalara moral veren Göksenin, bu sezonki hedefleriyle alakalı da açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, şunları söyledi: "Bazı talihsizlikler yaşandı. Neticesinde koçumuz gitti. Yakup Sekizkök camiayı çok iyi bilen, iyi bir antrenör. Yakup Sekizkök'le de bu yükseliş oldu. İNŞALLAH Yakup Sekizkök ile beraber daha da iyi olacağız. Bu sezonu Play-Off'a girebildiğimiz en üst yerden katılmak istiyoruz. Görünen o ki 5'inci olacağız. Son 5 hafta kaldı. İlk 5'e girersek 4'üncü artık kim olursa oradan finale kadar gitmek istiyoruz." Göksenin Köksal, A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edilmesinde ana etkenin de Yakup Sekizkök olduğunu söyledi ve "Bizler için bir avantaj oldu" dedi.