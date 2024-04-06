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TRANSFER HABERLERİ: Tottenham'dan Galatasaray'a şaşırtan öneri! Cimbom soğuk bakıyor

Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılılarda bekleneni veremedi. Fransız yıldızla yolların ayrılması beklenirken, İngiliz ekibinden flaş bir teklif geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Tottenham'dan Galatasaray'a şaşırtan öneri! Cimbom soğuk bakıyor

Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan 15 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tanguy Ndombele, performansıyla beklentilerin uzağında kaldı.

TRANSFER HABERLERİ: Tottenham'dan Galatasaray'a şaşırtan öneri! Cimbom soğuk bakıyor

Fransız orta saha oyuncusu, geldiğinden bu yana fazla kiloları ile dikkat çekerken, son zamanlarda ise yedek kulübesine hapsolmuş durumda.

TRANSFER HABERLERİ: Tottenham'dan Galatasaray'a şaşırtan öneri! Cimbom soğuk bakıyor

Bu nedenlerden dolayı oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanması beklenmeyen Galatasaray'a İngiliz ekibinden sürpriz bir teklif geldiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Tottenham'dan Galatasaray'a şaşırtan öneri! Cimbom soğuk bakıyor

Takvim'in haberine göre; Tottenham'ın Galatasaray yönetimine, "Ndombele'yi biz de kadroda düşünmüyoruz. 15 milyon Euro yerine 5 milyon Euro verin, bonservisini alın" teklifini sunduğu belirlendi.

TRANSFER HABERLERİ: Tottenham'dan Galatasaray'a şaşırtan öneri! Cimbom soğuk bakıyor

Teklife henüz yanıt vermeyen Galatasaray yönetiminin bu öneriye soğuk baktığı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERLERİ: Tottenham'dan Galatasaray'a şaşırtan öneri! Cimbom soğuk bakıyor

Bu sezon 25 maçta 656 dakika şans bulan 27 yaşındaki oyuncu, 1 gol kaydetti. Ndombele'nin Tottenham ile olan kontratı ise 2025 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ: Tottenham'dan Galatasaray'a şaşırtan öneri! Cimbom soğuk bakıyor

TANGUY NDOMBELE KİMDİR?

Tanguy Ndombele, 28 Aralık 1996'da Fransa'nın Longjumeau kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Guingamp altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Tottenham'dan Galatasaray'a şaşırtan öneri! Cimbom soğuk bakıyor

2014'te Amiens altyapısına transfer oldu ve 2 yıl sonra A takıma yükseldi. 2017 yazında Lyon 2 milyon Euro'ya kiraladı ve 1 yıl sonra ise 8 milyon Euro'ya bonservisini aldı.

TRANSFER HABERLERİ: Tottenham'dan Galatasaray'a şaşırtan öneri! Cimbom soğuk bakıyor

Sadece 1 yıl sonra 62 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu. Sırasıyla kiralık olarak Lyon ve Napoli'de forma giydi.

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