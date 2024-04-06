TRANSFER HABERLERİ: Tottenham'dan Galatasaray'a şaşırtan öneri! Cimbom soğuk bakıyor
Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılılarda bekleneni veremedi. Fransız yıldızla yolların ayrılması beklenirken, İngiliz ekibinden flaş bir teklif geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Takvim'in haberine göre; Tottenham'ın Galatasaray yönetimine, "Ndombele'yi biz de kadroda düşünmüyoruz. 15 milyon Euro yerine 5 milyon Euro verin, bonservisini alın" teklifini sunduğu belirlendi.
Teklife henüz yanıt vermeyen Galatasaray yönetiminin bu öneriye soğuk baktığı da gelen haberler arasında.
Bu sezon 25 maçta 656 dakika şans bulan 27 yaşındaki oyuncu, 1 gol kaydetti. Ndombele'nin Tottenham ile olan kontratı ise 2025 yılında sona erecek.
TANGUY NDOMBELE KİMDİR?
Tanguy Ndombele, 28 Aralık 1996'da Fransa'nın Longjumeau kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Guingamp altyapısında başladı.
2014'te Amiens altyapısına transfer oldu ve 2 yıl sonra A takıma yükseldi. 2017 yazında Lyon 2 milyon Euro'ya kiraladı ve 1 yıl sonra ise 8 milyon Euro'ya bonservisini aldı.
Sadece 1 yıl sonra 62 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu. Sırasıyla kiralık olarak Lyon ve Napoli'de forma giydi.
2023 yazında 15 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte Galatasaray'a kiralandı.
İngiliz ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro...
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