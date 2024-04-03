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Ahmet Çakar Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor'u Mauro Icardi'nin tek golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 09:06 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 09:31
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Ahmet Çakar Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.

Ahmet Çakar Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını yorumladı

Sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında hata yapmadı ve 3 puanın sahibi oldu.

Ahmet Çakar Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını yorumladı

Cimbom'a galibiyeti getiren golü 12. dakikada Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydetti.

Ahmet Çakar Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını yorumladı

Galatasaray bu sonuçla puanını 84'e yükseltti ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e çıkardı. Bu sezonki 12. yenilgisini alan Hatayspor ise 33 puanda kaldı.

Ahmet Çakar Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını yorumladı

Usta yazar Ahmet Çakar, Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Ahmet Çakar Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR - OFSAYT DOĞRU KARAR

Galatasaray, sezonun en kötü 5-6 maçından birini oynadı. Fazla pozisyon bulmadı ama daha da önemlisi, Hatayspor'a bariz olmasa da pozisyon verdi.

Ahmet Çakar Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını yorumladı

Rakibin rahat rahat üstüne gelmesini sağladı, hatta o kadar ki bazı Hataysporlu oyuncular 40-50 metre dribbling yapabildiler. Bunun sebebi, özellikle orta sahada yerleşim hatası ve kanat beklerinin yalnız bırakılması.

Ahmet Çakar Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını yorumladı

Mesela Köhn kötüydü, Demirbay tam olarak ne yapacağını kestiremedi, Zaha defansına yardım edemedi. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Galatasaray attığı gol dışında yok desek, yeridir.

Ahmet Çakar Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını yorumladı

Icardi dirileşmiş. Kafayla golünü attı, hemen ardından da çok önemli bir pozisyonu harcayıverdi ama artık ne Fenerbahçe'nin ne de Galatasaray'ın puan kayıplarına tahammülü yok. Kimse de onlardan iyi oyun beklemiyor. Çok az hafta kaldı, önemli olan tek şey 3 puan.

Ahmet Çakar Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını yorumladı

Aslında Hatayspor, Galatasaray gibi bir deplasmanda böyle kaliteli bir takıma karşı iyi oynadı. Yedikleri golde yerleşim hatası yaptılar ama onun haricinde baktığımızda iyi kapanıp çok da iyi çıkışlarla pozisyon bulmaya çalıştılar, yeterince de buldular.

Ahmet Çakar Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını yorumladı

Gelelim hakeme… Ali Şansalan iyi maç yönetti. Hatayspor'un ofsayt diye iptal edilen golü doğru karar. VAR biraz uzattı ama taçtan gelen top, kafayla kaleye yöneldiğinde Hataysporlu oyuncu ofsayttaydı. Muslera topu çeldi, ofsayttaki oyuncu da topu tamamlayarak golü yaptı. Ofsayt kararı doğru.

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