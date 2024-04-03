Ahmet Çakar Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını yorumladı

Rakibin rahat rahat üstüne gelmesini sağladı, hatta o kadar ki bazı Hataysporlu oyuncular 40-50 metre dribbling yapabildiler. Bunun sebebi, özellikle orta sahada yerleşim hatası ve kanat beklerinin yalnız bırakılması.

Icardi dirileşmiş. Kafayla golünü attı, hemen ardından da çok önemli bir pozisyonu harcayıverdi ama artık ne Fenerbahçe'nin ne de Galatasaray'ın puan kayıplarına tahammülü yok. Kimse de onlardan iyi oyun beklemiyor. Çok az hafta kaldı, önemli olan tek şey 3 puan.