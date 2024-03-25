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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Ndombele gerçeği ortaya çıktı! Tottenham 1,5 aydır...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da performansıyla eleştiri konusu haline gelen Tanguy Ndombele ile ilgili flaş gerçek gün yüzüne çıktı. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Glatasaray'da Ndombele gerçeği ortaya çıktı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon olduğu gibi bu sezonu da şampiyonlukla tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Glatasaray'da Ndombele gerçeği ortaya çıktı!

Cimbom bu anlamda sezon başında pek çok ismi kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ | Glatasaray'da Ndombele gerçeği ortaya çıktı!

Sarı-kırmızılılarda yapılan transferler büyük ses getirirken bazı futbolcular gösterdikleri performans ile hayal kırıklığı haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Glatasaray'da Ndombele gerçeği ortaya çıktı!

Cimbom'da bu isimlerden birisi de Tanguy Ndombele oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Glatasaray'da Ndombele gerçeği ortaya çıktı!

Ses getiren transferlere imza atan Galatasaray'ın Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele, şu ana kadarki form durumuyla büyük hayal kırıklığı yaşattı.

TRANSFER HABERLERİ | Glatasaray'da Ndombele gerçeği ortaya çıktı!

Bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Ndombele, 656 dakika süre alırken takımına sadece 1 asist katkısı sağladı.

TRANSFER HABERLERİ | Glatasaray'da Ndombele gerçeği ortaya çıktı!

Takvim'de yer alan habere göre Kongo kökenli Fransız oyuncuyla ilgili tüm gelişmeleri rapor talep ederek isteyen Tottenham'ın son 1.5 aydır Ndombele için Aslan ile temas kurmadığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Glatasaray'da Ndombele gerçeği ortaya çıktı!

Ndombele, teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Glatasaray'da Ndombele gerçeği ortaya çıktı!

Tottenham'ın da artık umudunu kestiği 27 yaşındaki futbolcunun Ada ekibiyle kontratı ise 30 Haziran 2025'te bitecek.

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