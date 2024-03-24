Kolombiyalı yıldızın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Sarı-kırmızılılar daha önce de Jhon Arias için harekete geçmişti. O dönem sarı-kırmızılıların eski yıldızların Felipe Melo da oyuncu hakkında olumlu görüş bildirmiş ancak Fluminense, Galatasaray'ın Jhon Arias için yaptığı teklifi geri çevirmişti.