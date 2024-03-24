Haberler Galatasaray Kolombiyalı yıldızın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Kolombiyalı yıldızın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gelecek sezonun transfer operasyonu için harekete geçildi. Güney Amerika pazarına açılan sarı-kırmızılılar, Brezilya Ligi ekibi Flumeninse'de forma giyen Kolombiyalı yıldızın peşinde düştü. Transferde düğmeye basan Cimbom, başarılı oyuncuya teklifini iletti. Yıldız ismin menajeri, transferle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 17:10
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kolombiyalı yıldızın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları için şimdiden harekete geçen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

Kolombiyalı yıldızın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Süper Lig'de lider durumda olan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veriyor.

Kolombiyalı yıldızın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Sezon sonu mutlu sona ulaşmayı amaçlayan Cimbom, sezonun bitmesiyle birlikte transferde düğmeye basacak.

Kolombiyalı yıldızın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Listedeki isimleri belirleyen yönetim, hedefteki yıldızlar için somut adımları atacak.

Kolombiyalı yıldızın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

JOHN ARIAS YENİDEN GÜNDEMDE!
Galatasaray'ın sezon arasında talip olduğu ancak kadrosuna katamadığı Jhon Arias'a yeniden teklif götürdüğü ortaya çıktı.

Kolombiyalı yıldızın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Yaz transfer döneminde hücum bölgesinin her iki kanadında da oynayabilen Jhon Arias'ı katmak isteyen sarı-kırmızılılar oyuncunun kulübü Fluminense ile temasa geçti.

Kolombiyalı yıldızın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Jhon Arias'ın menajeri Fernando Diniz yaptığı açıklamada hem teklifi hem de detaylarını duyurdu.

Kolombiyalı yıldızın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

"GALATASARAY TEKLİF YAPTI"
AS gazetesine açıklamalarda bulunan Jhon Arias'ın menajeri Fernando Diniz oyuncuya, Galatasaray, Zenit ve Sevilla'nın teklifte bulunduğunu söyledi. Oyuncusunun transfer olmak istemediğini belirten Diniz şu ifadeleri kullandı:

Kolombiyalı yıldızın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

"Jhon ayrılmak isteseydi kulüp başkanı kalmak için onu ikna etmek zorundaydı. Galatasaray ve Sevilla teklif yaptı. Fransa ve İtalya'dan da oyuncuya ilgi var."

Kolombiyalı yıldızın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Sarı-kırmızılılar daha önce de Jhon Arias için harekete geçmişti. O dönem sarı-kırmızılıların eski yıldızların Felipe Melo da oyuncu hakkında olumlu görüş bildirmiş ancak Fluminense, Galatasaray'ın Jhon Arias için yaptığı teklifi geri çevirmişti.

Kolombiyalı yıldızın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Jhon Arias bu sezon Fluminense'de 12 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Kolombiyalı yıldızın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Fluminense geçen sezon Copa Libertadores şampiyonu olurken, bu sezon Sudamericana şampiyonu oldu.

DİĞER
Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı canlı izle! Fenerbahçe Eczacıbaşı final maçı canlı yayın hangi kanalda?
Başkan Erdoğan'dan Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde önemli açıklamalar
F.Bahçe'den yeni sezonun ilk transferi!
Paredes'ten transfer itirafı! G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?
Derbide kazanan F.Bahçe!
Hasta neden entübe edilir?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bakan Bak'tan F.Bahçe Opet'e tebrik mesajı! Bakan Bak'tan F.Bahçe Opet'e tebrik mesajı! 19:31
F.Bahçe günü çift antrenmanla tamamladı! F.Bahçe günü çift antrenmanla tamamladı! 19:19
"Onlar başardı, ben değil!" "Onlar başardı, ben değil!" 19:17
Kupa Voley'de şampiyon F.Bahçe Opet! Kupa Voley'de şampiyon F.Bahçe Opet! 19:00
Anadolu Efes deplasmanda kazandı! Anadolu Efes deplasmanda kazandı! 18:33
Razgatlıoğlu'dan İspanya'da 3 podyum başarısı! Razgatlıoğlu'dan İspanya'da 3 podyum başarısı! 17:44
Daha Eski
Kolombiyalı yıldızın menajeri açıkladı! G.Saray... Kolombiyalı yıldızın menajeri açıkladı! G.Saray... 17:10
Bursaspor'da sürpriz ayrılık! Bursaspor'da sürpriz ayrılık! 16:40
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? 16:11
Derbide kazanan F.Bahçe! Derbide kazanan F.Bahçe! 16:03
Nelsson'a flaş talip! Pazarlıklar başladı Nelsson'a flaş talip! Pazarlıklar başladı 16:02
F.Bahçe'den yeni sezonun ilk transferi! F.Bahçe'den yeni sezonun ilk transferi! 10:38