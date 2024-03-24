Kolombiyalı yıldızın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gelecek sezonun transfer operasyonu için harekete geçildi. Güney Amerika pazarına açılan sarı-kırmızılılar, Brezilya Ligi ekibi Flumeninse'de forma giyen Kolombiyalı yıldızın peşinde düştü. Transferde düğmeye basan Cimbom, başarılı oyuncuya teklifini iletti. Yıldız ismin menajeri, transferle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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Listedeki isimleri belirleyen yönetim, hedefteki yıldızlar için somut adımları atacak.
JOHN ARIAS YENİDEN GÜNDEMDE!
Galatasaray'ın sezon arasında talip olduğu ancak kadrosuna katamadığı Jhon Arias'a yeniden teklif götürdüğü ortaya çıktı.
Yaz transfer döneminde hücum bölgesinin her iki kanadında da oynayabilen Jhon Arias'ı katmak isteyen sarı-kırmızılılar oyuncunun kulübü Fluminense ile temasa geçti.
Jhon Arias'ın menajeri Fernando Diniz yaptığı açıklamada hem teklifi hem de detaylarını duyurdu.
"GALATASARAY TEKLİF YAPTI"
AS gazetesine açıklamalarda bulunan Jhon Arias'ın menajeri Fernando Diniz oyuncuya, Galatasaray, Zenit ve Sevilla'nın teklifte bulunduğunu söyledi. Oyuncusunun transfer olmak istemediğini belirten Diniz şu ifadeleri kullandı:
"Jhon ayrılmak isteseydi kulüp başkanı kalmak için onu ikna etmek zorundaydı. Galatasaray ve Sevilla teklif yaptı. Fransa ve İtalya'dan da oyuncuya ilgi var."
Sarı-kırmızılılar daha önce de Jhon Arias için harekete geçmişti. O dönem sarı-kırmızılıların eski yıldızların Felipe Melo da oyuncu hakkında olumlu görüş bildirmiş ancak Fluminense, Galatasaray'ın Jhon Arias için yaptığı teklifi geri çevirmişti.
Jhon Arias bu sezon Fluminense'de 12 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Fluminense geçen sezon Copa Libertadores şampiyonu olurken, bu sezon Sudamericana şampiyonu oldu.
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