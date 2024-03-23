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Ne de olsa Muslera

Süper Lig'de 14 maçta kalesini gole kapatan Uruguaylı efsane, Avrupa'da 3. sırada yer aldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Ne de olsa Muslera

Sarı-kırmızılı ekipteki 13'üncü yılını geçiren Fernando Muslera, performansıyla büyülemeye devam ediyor. Süper Lig'de bu sezon 29 kez kaleyi koruyan 37 yaşındaki Uruguaylı eldiven, 14 maçta kalesini gole kapattı. Muslera, bu alanda Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig dahil edildiğinde en başarılı 3. eldiven oldu. İnter'den Yann Sommer'in (17) zirvede yer aldığı listede 2. sırada ise Athletic Bilbao'nun kalecisi Unai Simon (15) bulunuyor. 37 yaşındaki eldiven ile 1+1 yıllık sözleşme yenilenecek.

OlIVEIRA İÇİN DE DEVREYE GİRDİ

Kaptan Muslera, takım içindeki sorunların çözümünde de başrol oynuyor. Geçen yıl Gomis olayında devreye giren Uruguaylı, Oliveira'nın affedilmesinde de etkin rol oynadı. Portekizli yıldız ve Okan Buruk'la görüşerek barışı sağladı.

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