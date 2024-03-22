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Kiralık güç!

Gelecek yılı planlayan G.Saray, bu sezon kiralık olarak yolladığı Zaniolo, Yunus Akgün ve Dubois’ten faydalanmayı düşünüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 06:50
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Kiralık güç!

Bu sezon kadrosuna 17 oyuncu katan Galatasaray, birçok isimden istediği verimi alamadı. Sarı-kırmızılı takım, önümüzdeki sezon kadrosunu kiralıktan dönen oyuncularla güçlendirmeyi planlıyor. Bu isimlerin başında Nicolo Zaniolo geliyor. 5 milyon euro'ya Aston Villa'ya kiralanan İtalyan yıldız, sezon sonunda dönecek. Zaniolo'nun dönmesiyle birlikte Wilfried Zaha ya da Tete ikilisinden biri satılabilecek. Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün ve Westerlo'da başarılı bir performans sergileyen Emin Bayram'ın da geri gelmesi bekleniyor. Başakşehir'e kiralanan Dubois ise gelecek yıl sağ bek için önemli bir alternatif olarak görülüyor.

İtalyan yıldız Aston Villa formasıyla 31 maça çıkarken; 3 kez ağları sarstı.

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