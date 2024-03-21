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Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a iyileştirme! Yeni maaşı...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray yönetimi bu sezon sergilediği performansla göz dolduran Barış Alper Yılmaz için flaş bir karara imza attı. Yönetim, oyuncunun maaşında artışa gitti. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a iyileştirme! Yeni maaşı...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bu sezon taşın altına sonuna kadar elini koyan isimlerin başında Barış Alper Yılmaz geliyor. Sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık ve forvet olarak görev yapan 2000 doğumlu oyuncu, teknik direktörü Okan Buruk'un tam anlamıyla jokeri oldu.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a iyileştirme! Yeni maaşı...

Sabah'ın haberine göre, Barış Alper'e geçen sezon yüzde yüzün üzerinde zam yapan sarı-kırmızılı kulüp, bu özverili performansa kayıtsız kalmadı ve milli oyuncunun ücretini iyileştirdi. 10 milyon TL garanti ücret, 16 milyon TL'ye çıkartıldı ve sözleşmesinde yazan rakamlar kademeli olarak artırıldı.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a iyileştirme! Yeni maaşı...

ÜÇ ÜLKEDEN TAKİP EDİLİYOR

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ı sırtlarken performansıyla da dikkat çekti. İngiliz, Alman ve İtalyan kulüplerinin takip ettiği milli futbolcuya, sezon sonunda teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a iyileştirme! Yeni maaşı...

Yönetim, 23 yaşındaki yıldızı için kapıyı 20 milyon Euro'dan açacak. Bu ve üstündeki tüm rakamlarda oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a iyileştirme! Yeni maaşı...

SADECE 1 MAÇ KAÇIRDI

Galatasaray bu sezon üç kulvarda 47 maça çıkarken, Barış Alper Yılmaz 46 kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Sadece cezası nedeniyle Sivas'ta oynamayan yıldız futbolcu, 29 maça ilk 11'de başladı ve 4 gol-7 asistlik katkı sağladı.

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