Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a iyileştirme! Yeni maaşı...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bu sezon taşın altına sonuna kadar elini koyan isimlerin başında Barış Alper Yılmaz geliyor. Sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık ve forvet olarak görev yapan 2000 doğumlu oyuncu, teknik direktörü Okan Buruk'un tam anlamıyla jokeri oldu.

Sabah'ın haberine göre, Barış Alper'e geçen sezon yüzde yüzün üzerinde zam yapan sarı-kırmızılı kulüp, bu özverili performansa kayıtsız kalmadı ve milli oyuncunun ücretini iyileştirdi. 10 milyon TL garanti ücret, 16 milyon TL'ye çıkartıldı ve sözleşmesinde yazan rakamlar kademeli olarak artırıldı.