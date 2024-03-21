Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a iyileştirme! Yeni maaşı...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray yönetimi bu sezon sergilediği performansla göz dolduran Barış Alper Yılmaz için flaş bir karara imza attı. Yönetim, oyuncunun maaşında artışa gitti. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Yönetim, 23 yaşındaki yıldızı için kapıyı 20 milyon Euro'dan açacak. Bu ve üstündeki tüm rakamlarda oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.
SADECE 1 MAÇ KAÇIRDI
Galatasaray bu sezon üç kulvarda 47 maça çıkarken, Barış Alper Yılmaz 46 kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Sadece cezası nedeniyle Sivas'ta oynamayan yıldız futbolcu, 29 maça ilk 11'de başladı ve 4 gol-7 asistlik katkı sağladı.
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