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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya geçen bir şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar bu anlamda daha önce de gündemine aldığı o yıldızı bu sefer kadrosuna katacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 10:57 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 11:00
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Ligde liderlik koltuğunda oturan, Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Sarı-kırmızılı ekip son olarak ligin 29. haftasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

8 golün çıktığı maçta Cimbom sahadan 6-2'lik skorla galip ayrıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Aslan'da özellikle Kerem Demirbay'ın performansı dikkat çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Tecrübeli futbolcu attığı 3 golle takımını sırtladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Cimbom'un diğer golleri ise Derrick Köhn, Lucas Torreira ve Mauro Icardi kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip ligin bitimine 9 hafta kala koltuğun sahibi durumunda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Cimbom'un ezeli rakibi Fenerbahçe ise zorlu Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesini 4-1 kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip puanını 76'ya yükselterek zirve takibini sürdürdü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Galatasaray önümüzdeki hafta ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Karşılaşma 17 Mart Pazar günü saat 16:00'da başlayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Okan Buruk'un öğrencileri hata yapmak istemiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Sarı-kırmızılı ekip sezona 3 kulvarda başlamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Avrupa'da son olarak Sparta Prag ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplam skorda rakibini geçemedi ve veda etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Galatasaray diğer yandan Ziraat Türkiye Kupası'nı da evine götürmek istiyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Ancak VavaCars Fatih Karagümrük'e mağlup olan Cimbom, kupaya da veda etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Son olarak ligde yarışını sürdürmek isteyen Galatasaray hata yapmak istemiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Sarı-kırmızılı oyuncular, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde hazırlıklarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Diğer yandan yönetim ise gelecek sezonun kadro yapılanmasına başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Cimbom yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Galatasaray özellikle fırsat transferi için harekatına devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Listesinde birçok ismi bulunduran kurmaylar rotayı İngiltere'ye çevirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Sarı-kırmızılı ekibin, Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmayı planladığı ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Galatasaray sezon başında da yıldız oyuncu ile ilgilenmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Transferi gerçekleştiremeyen yönetim, sezon sonunda futbolcuya imzayı attırmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Sarı-kırmızılı ekibin elinde ise önemli bir koz bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Nijeryalı oyuncunun sözleşmesi İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Yönetim, 27 yaşındaki futbolcu ile anlaşmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Ndidi bu sezon 26 maçta forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!

Yıldız ön libero bu karşılaşmalarda ise takımına 4 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

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