GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yeni dinamosuna kavuşacak!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya geçen bir şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar bu anlamda daha önce de gündemine aldığı o yıldızı bu sefer kadrosuna katacak. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 10:57 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 11:00
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Aslan'da özellikle Kerem Demirbay'ın performansı dikkat çekti.
Tecrübeli futbolcu attığı 3 golle takımını sırtladı.
Cimbom'un diğer golleri ise Derrick Köhn, Lucas Torreira ve Mauro Icardi kaydetti.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip ligin bitimine 9 hafta kala koltuğun sahibi durumunda.
Cimbom'un ezeli rakibi Fenerbahçe ise zorlu Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesini 4-1 kazandı.
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip puanını 76'ya yükselterek zirve takibini sürdürdü.
Galatasaray önümüzdeki hafta ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Karşılaşma 17 Mart Pazar günü saat 16:00'da başlayacak.
Okan Buruk'un öğrencileri hata yapmak istemiyor.
Sarı-kırmızılı ekip sezona 3 kulvarda başlamıştı.
Avrupa'da son olarak Sparta Prag ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplam skorda rakibini geçemedi ve veda etti.
Galatasaray diğer yandan Ziraat Türkiye Kupası'nı da evine götürmek istiyordu.
Ancak VavaCars Fatih Karagümrük'e mağlup olan Cimbom, kupaya da veda etti.
Son olarak ligde yarışını sürdürmek isteyen Galatasaray hata yapmak istemiyor.
Sarı-kırmızılı oyuncular, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde hazırlıklarını sürdürüyor.
Diğer yandan yönetim ise gelecek sezonun kadro yapılanmasına başladı.
Cimbom yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Galatasaray özellikle fırsat transferi için harekatına devam ediyor.
Listesinde birçok ismi bulunduran kurmaylar rotayı İngiltere'ye çevirdi.
Sarı-kırmızılı ekibin, Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmayı planladığı ortaya çıktı.
Galatasaray sezon başında da yıldız oyuncu ile ilgilenmişti.
Transferi gerçekleştiremeyen yönetim, sezon sonunda futbolcuya imzayı attırmak istiyor.
Sarı-kırmızılı ekibin elinde ise önemli bir koz bulunuyor.
Nijeryalı oyuncunun sözleşmesi İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Yönetim, 27 yaşındaki futbolcu ile anlaşmak istiyor.
Ndidi bu sezon 26 maçta forma giydi.
Yıldız ön libero bu karşılaşmalarda ise takımına 4 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
Championship'te bulunan Leicester City, Ndidi'yi yeniden Premier Lig'e yükselmek için elden çıkarmamıştı.
Ndidi'nin bonservisi 16 milyon Euro olarak biliniyor.
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