GALATASARAY HABERLERİ: Muslera'nın sözleşmesi uzatılacak mı? Gerçek ortaya çıktı

37 yaşındaki eldivenle yapılan son sözleşmede yıllık garanti ücreti 3 milyon 750 bin Euro'dan 2.5 milyon euroya indirilmişti. Tecrübeli eldivene, aradan 3 yıl geçmesine rağmen aynı rakamın teklif edileceği belirtildi.