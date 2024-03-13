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GALATASARAY HABERLERİ: Muslera'nın sözleşmesi uzatılacak mı? Gerçek ortaya çıktı

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'a geldiği günden bu yana takımın vazgeçilmezi olan Fernando Muslera'nın geleceği belirsizliğini korurken Kasımpaşa maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte haberin son detaları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 09:56
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GALATASARAY HABERLERİ: Muslera'nın sözleşmesi uzatılacak mı? Gerçek ortaya çıktı

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera'nın, sarı kırmızılı kulüpteki geleceği şekilleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Muslera'nın sözleşmesi uzatılacak mı? Gerçek ortaya çıktı

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray'da daha önce kendisine yapılan yeni kontrat teklifine, "Bekleyin" diye yanıt veren ve sezon sonunda ülkesine gideceği konuşulan Muslera konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Muslera'nın sözleşmesi uzatılacak mı? Gerçek ortaya çıktı

Uruguaylı kalecinin, yönetime milli arada masaya oturabileceğini ilettiği öğrenildi. Ülkesinde emekli olma planı yapan Muslera'nın, lig bitmeden masaya oturmayı kabul etmesi yeni kontrata sıcak baktığı şeklinde yorumlandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Muslera'nın sözleşmesi uzatılacak mı? Gerçek ortaya çıktı

37 yaşındaki eldivenle yapılan son sözleşmede yıllık garanti ücreti 3 milyon 750 bin Euro'dan 2.5 milyon euroya indirilmişti. Tecrübeli eldivene, aradan 3 yıl geçmesine rağmen aynı rakamın teklif edileceği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Muslera'nın sözleşmesi uzatılacak mı? Gerçek ortaya çıktı

Muslera'nın ailesinin Uruguay'a gitmesi, tecrübeli kalecinin ayrılık kararı almasından kaynaklandığı iddia ediliyordu.

GALATASARAY HABERLERİ: Muslera'nın sözleşmesi uzatılacak mı? Gerçek ortaya çıktı

Ancak Nando'nun eşi Patricia Callero ile çocuklarının, ülkelerine gitmesinin eğitim kaynaklı olduğu belirlendi. Çocukların eğitim için yılın belli bir dönemini ülkelerinde geçirdikleri vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Muslera'nın sözleşmesi uzatılacak mı? Gerçek ortaya çıktı

Muslera bu sezon 28 Süper Lig, 6 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi ve 6 da Şampiyonlar Ligi Elemeleri maçında görev aldı.

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