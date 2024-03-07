Turgay Demir'den Halil Umut Meler'e eleştiri!

NABZA GÖRE ŞERBET Galatasaray yönetimini (G.Saray'ı değil yönetenleri) çok eleştirdiğimi düşünüyor taraftar ama nedenini hiç sorgulamıyor. Eleştiriyorum çünkü yukarıda anlattığım manzarayı en çok onların tavırları özetliyor. Maç ya da puan kaybettikleri anda, "Ligi bitirmeyiz... Var kayıtları elimizde... Bakın bu son uyarıdır..." tehditleri gırla giderken; mutlu oldukları anda etrafa gülücük dağıtıp "Futbol dostluk, kardeşliktir futbol ailesini germeyelim" moduna giriyorlar. Üç gün önce "Bu TFF'yi biz seçtik sahip çıkmalıyız" derken üç gün sonra, "Tarihin en kötü TFF'si bunlar ve derhal istifa etmelidir" stratejisine geçerken tutarlılık vs. akıllarının ucundan geçmiyor. İşte bu nedenle son 20 yılda Galatasaray Türk futbolunun tüm köşe başlarını tutmuştur ve her maçta da bunun nimetlerini yemektedir.

MAÇ BUZDOLABINDA! Son derbi çarpıcı bir örnek. Halil Umut Meler'in iyi bir Galatasaraylı olduğunu herkes bilir. Bu maça atanması da tesadüf olamaz. Yapay zeka yapmış yapacağını! Peki neler yaptı Halil Umut Meler şimdi gelelim oraya. Semih'in ayağına basıldığında oralı bile olmadı... Kerem, Semih'e tekme attığında faulü Kerem'in lehine verdi... Penaltı olmayan pozisyonda iki dakika penaltı aradı, penaltı olan pozisyona dönüp bakmadı!.. Beşiktaş harika bir kontratakta Galatasaray'ı üçe bir yakalamışken oyunu durdurdu ve topu bir metre geriye koydu. Bu da yetmedi, etrafındaki tüm futbolcularla bu konuda derin sohbetlere dalarak herkesin, sahadaki yerini almasını sağladı!.. Hiçbir maçta, sahaya hiçbir şey atılmasın ama bizim her maçımızda en azından, su ve çakmak atılır ve hakem uyarı yaparak geçiştirir bu durumu. Halil Umut Meler öyle yapmadı, Amerika'yı yeniden keşfederek yardımcılarını yanına çağırdı ve beş dakika maçı buzdolabına koydu adeta...