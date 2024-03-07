Turgay Demir'den Halil Umut Meler'e eleştiri!
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de son olarak Beşiktaş, sahasında ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 mağlup olmuştu. Mücadeleyi ve maçın hakemi Halil Umut Meler'i değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, çarpıcı sözler sarf etti. İşte o yazı...
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ANNE ŞEFKATLİ MELER
Barış Alper, Beşiktaşlı futbolcularla agresif bir şekilde tartışırken, (Daha önce birçok maçta bu olayları belli mesafeden izlediğini biliyoruz) aniden tartışmanın arasına dalarak Barış'ı adeta bir anne şefkatiyle sarıp sarmalayıp olay yerinden uzaklaştıran Meler, Cenk Tosun'la konuşurken öyle hiddetleniyor ki, şah damarı öfkeden patlayacak hale geliyor... Tecrübeli (!) hakemler böyledir. Bakarlar ki sahada güzel bir skor var, sizin lehinize çaldıkları düdüklerle dahi sizi yerle bir ederler. İki atak üst üste yaptırmazlar. Tempoya asla izin vermezler. Siz benim yaptığım gibi pozisyon pozisyon saymaya kalktığınızda da karşı taraf da aynı şeyi yapar, çünkü hakem bunu da düşünmüş yeteri kadar kozu karşı tarafın eline vermeyi de ihmal etmemiştir... Körler, sağırlar birbirini ağırlar misali oynadığımız oyuna futbol diyoruz. TFF ne ekerse takımlar onu biçiyor, hakemler rüzgara göre hareket ediyor, kulüpler, futbolcular, sosyal medyadaki troller de bunu bildikleri için ona göre gardlarını alıyorlar. 'Pilav üstü az futbol' gibi bir şey bizimkisi!
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