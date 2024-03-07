Galatasaray'da Davinson Sanchez şoku! Rizespor maçında...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Nefes kesen bir şampiyonluk yarışı içinde olan sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Cimbom'a Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'den kötü haber geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Burak Şeker üstlenecek.
Süper Lig'de üst üste 9 maçından galibiyetle ayrılan Cimbom, 75 puanla zirvede yer alıyor. Bu sezon evindeki tüm maçları kazanan Galatasaray, Karadeniz temsilcisini de mağlup etmenin planlarını yapıyor.
KAAN AYHAN ANTRENMANA ÇIKTI!
Galatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Kaan Ayhan ise Rizespor maçından önce yapılan son idmanda yer aldı.
DAVINSON'DAN KÖTÜ HABER!
Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez, Rizespor ile oynanacak maç öncesi yapılan son antrenmana katılmadı.
Kolombiyalı stoperin, cuma günü oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.
ABDÜLKERİM DE YOK!
Galatasaray'da bir diğer stoper Abdülkerim Bardakcı'nın da sakatlığı devam ediyor. A Takım doktoru Yener İnce yaptığı açıklamada, Abdülkerim'in Rizespor maçında forma giyemeyeceğini açıklamıştı.
Son antrenmanda yer alan Kaan Ayhan'ın maç gününde kendini iyi hissetmesi durumunda Nelsson ile stoper tandemini oluşturması bekleniyor.
DİĞER