Galatasaray'da Davinson Sanchez şoku! Rizespor maçında...

DAVINSON'DAN KÖTÜ HABER! Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez, Rizespor ile oynanacak maç öncesi yapılan son antrenmana katılmadı.

ABDÜLKERİM DE YOK!

Galatasaray'da bir diğer stoper Abdülkerim Bardakcı'nın da sakatlığı devam ediyor. A Takım doktoru Yener İnce yaptığı açıklamada, Abdülkerim'in Rizespor maçında forma giyemeyeceğini açıklamıştı.