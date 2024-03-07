Haberler Galatasaray Galatasaray'da Davinson Sanchez şoku! Rizespor maçında...

Galatasaray'da Davinson Sanchez şoku! Rizespor maçında...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Nefes kesen bir şampiyonluk yarışı içinde olan sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Cimbom'a Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'den kötü haber geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 19:48
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Davinson Sanchez şoku! Rizespor maçında...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da şoke eden bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Davinson Sanchez şoku! Rizespor maçında...

Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren sarı-kırmızılılar, yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez şoku! Rizespor maçında...

Son olarak deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0'la geçen Aslan, Rizespor engelini de aşarak hata yapmadan ilerlemeyi hedefliyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez şoku! Rizespor maçında...

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Burak Şeker üstlenecek.

Galatasaray'da Davinson Sanchez şoku! Rizespor maçında...

Süper Lig'de üst üste 9 maçından galibiyetle ayrılan Cimbom, 75 puanla zirvede yer alıyor. Bu sezon evindeki tüm maçları kazanan Galatasaray, Karadeniz temsilcisini de mağlup etmenin planlarını yapıyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez şoku! Rizespor maçında...

KAAN AYHAN ANTRENMANA ÇIKTI!
Galatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Kaan Ayhan ise Rizespor maçından önce yapılan son idmanda yer aldı.

Galatasaray'da Davinson Sanchez şoku! Rizespor maçında...

DAVINSON'DAN KÖTÜ HABER!
Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez, Rizespor ile oynanacak maç öncesi yapılan son antrenmana katılmadı.

Galatasaray'da Davinson Sanchez şoku! Rizespor maçında...

Kolombiyalı stoperin, cuma günü oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez şoku! Rizespor maçında...

ABDÜLKERİM DE YOK!
Galatasaray'da bir diğer stoper Abdülkerim Bardakcı'nın da sakatlığı devam ediyor. A Takım doktoru Yener İnce yaptığı açıklamada, Abdülkerim'in Rizespor maçında forma giyemeyeceğini açıklamıştı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Almanlar duyurdu! G.Saray'a transfer olacak mı?
Buruk ondan vazgeçmiyor! Yeni sezonda şartlar zorlanacak
Süper Loto sorgulama ekranı 7 Mart Perşembe 2024
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 MART 2024 | 🌒 Kötü enerjinin sizi esir almasına izin vermeyin!
AFAD, Kandilli son depremler listesi (7 Mart 2024)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Almanlar duyurdu! G.Saray'a transfer olacak mı? Almanlar duyurdu! G.Saray'a transfer olacak mı? 19:50
G.Saray'da Davinson şoku! Rizespor maçında... G.Saray'da Davinson şoku! Rizespor maçında... 19:47
Omerovic: Her maç aslında önemli ve zor Omerovic: Her maç aslında önemli ve zor 18:30
Trabzon - F.Bahçe maçı için flaş seyirci kararı! Trabzon - F.Bahçe maçı için flaş seyirci kararı! 17:32
Konyaspor'da Gökhan Töre ile yollar ayrıldı Konyaspor'da Gökhan Töre ile yollar ayrıldı 17:29
Arda Güler'e çifte talip! Tottenham ve Leverkusen... Arda Güler'e çifte talip! Tottenham ve Leverkusen... 16:39
Daha Eski
US Gilliose'da maç öncesi kriz çıktı! US Gilliose'da maç öncesi kriz çıktı! 16:35
Performansında büyük düşüş! O maçtan bu yana... Performansında büyük düşüş! O maçtan bu yana... 16:19
Fırtına'ya durmak yok! Fırtına'ya durmak yok! 15:37
Çaykur Rizespor G.Saray maçına hazır! Çaykur Rizespor G.Saray maçına hazır! 15:20
Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 14:26
F1'de sıradaki yarış Arabistan'da! F1'de sıradaki yarış Arabistan'da! 14:24