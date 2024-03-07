Galatasaray ile Çaykur Rizespor 44. kez karşı karşıya!

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın 44. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 43 lig maçından 29'unu Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 100 golüne, yeşil-mavililer 44 golle karşılık verebildi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçlarında 2 kez yenildi. İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 21 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 15'ini kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 53 golüne, Çaykur Rizespor 19 golle karşılık verdi.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti. Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 43 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 43 maçın 40'ında fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.