GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da o isim için flaş açıklama: 10 tane Zaha 20 tane Tete ederdi...

"Bazı bölgelerde kısıtlıyız. Sağ bekte özellikle. Aurier inşallah en kısa zamanda dönerse o da bir opsiyon olacak. Icardi bugün yüzde yüzüyle oynamadı. Yine saha içinde takıma liderlik yaptı, oyun içinde kaldı. Arkadaşlarına pozisyon hazırlamaya çalıştı."

"Sahada olup mücadele vermeyi seçti. Bu da benim için değerli. İyi bir takım olduğumuzda daha iyi şeyler yapabileceğimizi biliyoruz. Burada da bütün oyunculara pay düşüyor. İşimiz zor. Büyük takımlarda kadro genişliği çok fazla. Bazen egolar çok fazla olabiliyor."



