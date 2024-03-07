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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da o isim için flaş açıklama: 10 tane Zaha 20 tane Tete ederdi...

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'de geride kalan 28 haftanın ardından liderliğini sürdüren Galatasaray'da moraller yerinde. Avrupa ve Türkiye Kupası macerası sona eren sarı-kırmızılılar bu sezon şampiyonluğa odaklanmış durumda. Galatasaray'da özellikle bazı transferlerde yaşanan hayal kırıklığı ise dikkat çekti. Bu konu hakkındaki flaş gelişme ise ortaya çıktı. İşte Galatasaray'a sezon başında önerilen o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 09:18
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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da o isim için flaş açıklama: 10 tane Zaha 20 tane Tete ederdi...

Süper Lig'de 28. haftada Beşiktaş derbisinden 1-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray'da keyifler yerine geldi. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da o isim için flaş açıklama: 10 tane Zaha 20 tane Tete ederdi...

Galatasaray'da bu galibiyetin yanı sıra bazı isimlerin ise düşük performansı nedeniyle kadroda olmaması dikkat çekti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da o isim için flaş açıklama: 10 tane Zaha 20 tane Tete ederdi...

Sarı-kırmızılılarda teknik Okan Buruk ise maçın ardından oldukça gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri...

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da o isim için flaş açıklama: 10 tane Zaha 20 tane Tete ederdi...

"Bazı bölgelerde kısıtlıyız. Sağ bekte özellikle. Aurier inşallah en kısa zamanda dönerse o da bir opsiyon olacak. Icardi bugün yüzde yüzüyle oynamadı. Yine saha içinde takıma liderlik yaptı, oyun içinde kaldı. Arkadaşlarına pozisyon hazırlamaya çalıştı."

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da o isim için flaş açıklama: 10 tane Zaha 20 tane Tete ederdi...

"Sahada olup mücadele vermeyi seçti. Bu da benim için değerli. İyi bir takım olduğumuzda daha iyi şeyler yapabileceğimizi biliyoruz. Burada da bütün oyunculara pay düşüyor. İşimiz zor. Büyük takımlarda kadro genişliği çok fazla. Bazen egolar çok fazla olabiliyor."

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da o isim için flaş açıklama: 10 tane Zaha 20 tane Tete ederdi...

"Herkesi yönetmek bazen zor olabiliyor. Burada en önemli şey Galatasaray'ın başarısı. Burada Galatasaray'ın başarısı için her şey yapmamız gerekiyor. Son haftalara girdik. Her zaman daha fazlasını yapmalıyız." demişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da o isim için flaş açıklama: 10 tane Zaha 20 tane Tete ederdi...

Galatasaray'da bu açıklamalar sonrası ise sezon başında yapılan transferlerin performanslarının Okan Buruk'u çok da memnun etmediği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda bu gelişmeler sonrası ise yine sezon başında adı Galatasaray ile anılan oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da o isim için flaş açıklama: 10 tane Zaha 20 tane Tete ederdi...

"ZAHA VE TETE ALMAYIN, WEGHORST'U ALIN"

Wout Weghorst'un Türkiye temsilcisi Mithat Halis, Hollandalı oyuncuyu sezon başında Galatasaray'a önerdiğini açıkladı: "Galatasaray'la konuştum. Onlara 'Zaha ve Tete'yi' almayın, 'Weghorst'u alın, sorun yaşamayın' dedim.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da o isim için flaş açıklama: 10 tane Zaha 20 tane Tete ederdi...

Weghorst hem Icardi'nin yerini doldururdu hem de 10 tane Zaha, 20 tane Tete ederdi" dedi.

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