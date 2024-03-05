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Galatasaray'da Mauro Icardi için eski Süper Lig efsanesinden flaş milli takım yorumu!

Bir dönem ülkemizde forma terleten ve gösterdiği performansla adından söz ettiren o futbolcu kariyeri ve Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi hakkında yaptığı yorumlarla gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 16:40
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Galatasaray'da Mauro Icardi için eski Süper Lig efsanesinden flaş milli takım yorumu!

Bir dönem ülkemizde Kasımpaşa, Göztepe ve MKE Ankaragücü takımlarında forma terleten 38 yaşındaki emekli futbolcu Oscar Scarione, kariyeri ve vatandaşı olan Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi hakkında Hürriyet'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Mauro Icardi için eski Süper Lig efsanesinden flaş milli takım yorumu!

İŞTE O SÖZLER:

"ALDIĞIM EN İYİ KARARDI!"

Futbolcu Kasımpaşa'ya transferi hakkında, "St Gallen'deki o sezonum tam anlamıyla mükemmeldi. İsviçre Ligi'ni 3. sırada bitirdik ve performansım gerçekten çok iyiydi. İyi bir takımımız vardı ve bana gol krallığı yolunda çok yardımcı oldular. O sezondan sonra DC United, Kayserispor ve Kasımpaşa'dan teklifler aldım. Bu 3 kulüp St Gallen'le daha 1 yıllık sözleşmem olmasına rağmen beni kesin olarak transfer etmeye karar verdi.

Galatasaray'da Mauro Icardi için eski Süper Lig efsanesinden flaş milli takım yorumu!

O zamanlar Kayserispor'da Pablo Mouche adında bir arkadaşım vardı. Bu yüzden Kayserispor'a gitmeye daha yakındım ama sonunda beni Kasımpaşa'ya gitmeye ikna eden menajerim oldu ve bu aldığım en iyi karardı." dedi.

Galatasaray'da Mauro Icardi için eski Süper Lig efsanesinden flaş milli takım yorumu!

RIZA ÇALIMBAY VE SHOTA ARVELADZE YORUMLADI DİKKAT ÇEKTİ!

Scarione, tecrübeli hocalar Rıza Çalımbay ve Shota Arveladze ile ilgili olarak, "Kasımpaşa'daki performansım çoğunlukla ilk yıl iyiydi. Harika oyunculardan oluşan harika bir takımımız vardı. Shota Arveladze şimdiye kadar sahip olduğum en iyi antrenörlerden biriydi. Bize futbolu tam anlamıyla oynattı. Ne yazık ki bizimle daha fazla zaman geçiremedi. O yıllarla ilgili gerçekten güzel anılarım var. Dediğim gibi Shota, sahip olduğum en iyi antrenörlerden biriydi.

Galatasaray'da Mauro Icardi için eski Süper Lig efsanesinden flaş milli takım yorumu!

Ondan ve tecrübelerinden çok şey öğrendim. Shota'dan sonra takımın başına Rıza Çalımbay geldi ve onun farklı bir tarzı vardı diyebilirim. Rıza Hoca da çok deneyimli bir antrenördü ve mesleğine tutkuyla bağlıydı. Çok doğru ve gerçekten iyi bir insandı. Onunla çalışmak benim için bir zevkti." şeklinde konuştu.

Galatasaray'da Mauro Icardi için eski Süper Lig efsanesinden flaş milli takım yorumu!

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İTİRAFINDA BULUNDU!

Eski yıldız kariyeri hakkında dikkat çeken itiraflarda bulundu. Scarione, "Kasımpaşa'dan ayrıldığımda Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüştüğüm söyleniyordu ama maalesef olmadı. Belki de bu konuda yardımcı olacak iyi bir Türk menajerim olmadığı içindir, bilemiyorum. Bu takımlarda forma giymek harika olurdu. Resmi bir teklif gelmedi ama menajerlik şirketimden transferle ilgili bazı bilgiler aldım. Ama neyin doğru olduğunu asla bilemezsiniz.

Galatasaray'da Mauro Icardi için eski Süper Lig efsanesinden flaş milli takım yorumu!

"ICARDI ARJANTİN MİLLİ TAKIMI'NA GİTMEYİ HAK EDİYOR"

Galatasaray formasıyla son maçlarda etkisiz bir görüntü çizen ve performansı eleştirilen vatandaşı Mauro Icardi'ye yöneltilen tepkilerle ilgili konuşan Oscar Scarione, "Mauro Icardi, harika bir oyuncu. Onun hakkında söylenecek çok fazla bir şey yok. Sahada neler yapabileceğini gösteriyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi için eski Süper Lig efsanesinden flaş milli takım yorumu!

Bence şu anda bile milli takımımıza gitmeyi hak ediyor. Icardi, şu anda Arjantin'in en iyi forvetlerinden biri. Hepimizin kötü dönemleri oluyor, bu yüzden Icardi'ye yöneltilen bu eleştirileri çok doğru bulmuyorum. Ama yine de böyle eleştiriler olacak çünkü o üst düzey bir oyuncu. Eleştiri de futbolun bir parçasıdır." diye konuştu.

Galatasaray'da Mauro Icardi için eski Süper Lig efsanesinden flaş milli takım yorumu!

"GALATASARAY ŞAMPİYON OLACAK!"

Son olarak Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Arjantinli, şunları kaydetti: Süper Lig'i elimden geldiğince takip ediyorum. Şu anda kimin şampiyon olacağını tahmin etmek zor çünkü iki takım da gerçekten çok güçlü ve her şey açık. Şampiyonluk yarışının sonuna kadar başa baş gideceğini söyleyebilirim ama sonunda arkadaşım Mauro Icardi'nin harika performansıyla Galatasaray şampiyon olacak.

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