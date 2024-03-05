Galatasaray'da Mauro Icardi için eski Süper Lig efsanesinden flaş milli takım yorumu!

RIZA ÇALIMBAY VE SHOTA ARVELADZE YORUMLADI DİKKAT ÇEKTİ! Scarione, tecrübeli hocalar Rıza Çalımbay ve Shota Arveladze ile ilgili olarak, "Kasımpaşa'daki performansım çoğunlukla ilk yıl iyiydi. Harika oyunculardan oluşan harika bir takımımız vardı. Shota Arveladze şimdiye kadar sahip olduğum en iyi antrenörlerden biriydi. Bize futbolu tam anlamıyla oynattı. Ne yazık ki bizimle daha fazla zaman geçiremedi. O yıllarla ilgili gerçekten güzel anılarım var. Dediğim gibi Shota, sahip olduğum en iyi antrenörlerden biriydi.

Ondan ve tecrübelerinden çok şey öğrendim. Shota'dan sonra takımın başına Rıza Çalımbay geldi ve onun farklı bir tarzı vardı diyebilirim. Rıza Hoca da çok deneyimli bir antrenördü ve mesleğine tutkuyla bağlıydı. Çok doğru ve gerçekten iyi bir insandı. Onunla çalışmak benim için bir zevkti." şeklinde konuştu.