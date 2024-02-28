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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk zirvede! Öyle bir şey yaptı ki...

Trendyol Süper Lig'de zirvesindeki Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk çıktığı 27 maçta 2.67 puan ortalaması yakaladı. Deneyimli teknik adam, Avrupa'nın önde gelen birçok meslektaşını bu alanda solladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk zirvede! Öyle bir şey yaptı ki...

Galatasaray'daki ikinci sezonunda da rekorları alt üst eden Okan Buruk, tarihi performansıyla Avrupa'daki rakiplerini solladı. Süper Lig'de 27 maçta 23 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 72 puan toplayan ve 2,67 ortalama tutturan başarılı hoca, Avrupa'nın 5 büyük liginde zirvede yer alan hocaları geride bıraktı.

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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk zirvede! Öyle bir şey yaptı ki...

Okan Buruk'un en yakın takipçisi, bu sezon yenilgi yüzü görmeyen Xabi Alonso oldu. Almanya Ligi'nde Bayer Leverkusen'le şampiyonluğa yürüyen İspanyol teknik adam, 23 lig maçında 2,65 puan ortalaması yakaladı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk zirvede! Öyle bir şey yaptı ki...

Inter'de Simone İnzaghi 2,64, Real Madrid'de Carlo Ancelotti 2,50, PSG'de Luis Enrique 2,35 ve Liverpool'da Jürgen Klopp 2,31 puan ortalamasıyla listede yer aldı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk zirvede! Öyle bir şey yaptı ki...

PSV'Lİ PETER BOSZ'A GEÇİLDİ

İlk 10'daki diger ülkelere bakıldığında zirvede Hollanda ekibi PSV'nin hocası Peter Bosz yer aldı. 23 maçta 2,83 ortalama yakalayan hocayı, İskoç ekibi Rangers'i çalıştıran ve 19 maçta 2,74 ortalamalı Philippe Clement takip etti.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk zirvede! Öyle bir şey yaptı ki...

İşte liglerde alınan puan ortalamaları...

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk zirvede! Öyle bir şey yaptı ki...

OKAN BURUK 2,67

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk zirvede! Öyle bir şey yaptı ki...

XABI ALONSO 2,65

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk zirvede! Öyle bir şey yaptı ki...

SIMONE INZAGHI 2,64

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk zirvede! Öyle bir şey yaptı ki...

CARLO ANCELOTTI 2,50

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