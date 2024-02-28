GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk zirvede! Öyle bir şey yaptı ki...
Trendyol Süper Lig'de zirvesindeki Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk çıktığı 27 maçta 2.67 puan ortalaması yakaladı. Deneyimli teknik adam, Avrupa'nın önde gelen birçok meslektaşını bu alanda solladı. İşte detaylar...
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PSV'Lİ PETER BOSZ'A GEÇİLDİ
İlk 10'daki diger ülkelere bakıldığında zirvede Hollanda ekibi PSV'nin hocası Peter Bosz yer aldı. 23 maçta 2,83 ortalama yakalayan hocayı, İskoç ekibi Rangers'i çalıştıran ve 19 maçta 2,74 ortalamalı Philippe Clement takip etti.
İşte liglerde alınan puan ortalamaları...
OKAN BURUK 2,67
LUIS ENRIQUE 2,35
JÜRGEN KLOPP 2,31
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