Galatasaray "Engelsiz Aslanlar Balosu" düzenledi

Galatasaray Kulübü, tekerlekli sandalye basketbolu ve yeni kurulan Galatasaray Paralimpik Akademi'ye destek amaçlı "Engelsiz Aslanlar Balosu" düzenledi.

Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyon kulüp başkanı Dursun Özbek, eşi Mesude Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu, takımın teknik ekip ve oyuncuları, futbol A takımı kaptanı Fernando Muslera, futbolcular Kerem Demirbay ve Serge Aurier, erkek basketbol takımı kaptanı Göksenin Köksal ile oyun kurucu Buğrahan Tuncer, farklı branşlardan sporcular ile Galatasaray camiasından birçok kişi katıldı.

Baloda elde edilecek gelir, tekerlekli sandalye basketbol takımı ile Galatasaray Paralimpik Akademi'nin giderleri için kullanılacak.

Organizasyon öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, "Bu balonun organize edilmesinin iki amacı var. Birincisi, Galatasaray camiasının bir araya gelmesi ve kulübe faydalı olacak görüşmeleri yapması. İkincisi de Avrupa ve dünya şampiyonlukları olan engelsiz aslanlarımıza destek olmak. Onlar bu desteği hak ediyor." diye konuştu.

Özbek, Galatasaray Paralimpik Akademi projesiyle ilgili, "Basketboldan başlamak üzere tüm engelli sporcuları kapsayacak akademi için harekete geçtik. İnşallah kısa sürede meyvelerini toplayacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, akademinin başında başantrenör Sedat İncesu'nun olacağını belirterek, "Sedat hoca bu işe kendisini veren, bu işi aşk haline getirmiş bir eğitmen. Son derece de başarılı. Akademinin başında olmayı da hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Özbek'in eşi Mesude Özbek, projeyi kendisinin geliştirdiğini belirterek, "Bu proje için çok uğraştık ve çalıştık." dedi.

"PARALİMPİKTE GALATASARAY ÖN PLANDA YER ALACAK"

Kulüp ikinci başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların paralimpik branşlarda da ön planda yer alacağını dile getirdi.

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın kazandığı uluslararası kupaları hatırlatan Öztürk, "2017'de yine Dursun başkanımızın liderliğinde burada bir balo düzenlenmişti. Orada elde edilen ciddi bağışla uzun süre engelsiz aslanlarımız ligi domine etmişti. Şimdi de Sedat hocamızın liderliğinde uluslararası başarılara adım atacak bir takımımız var. Paralimpik konusu çok önemli. Galatasaray bundan sonraki süreçte yeni bir projeye gidiyor. Paralimpikte Galatasaray ön planda yer alacak. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bu gece bunun başlangıcı. Önümüzdeki süreç Galatasaray'ın sadece futboldaki şampiyonluklarının değil paralimpikte yapacağı atılımların da startı olacak." diye konuştu.

Galatasaray'ın sadece bir futbol kulübü olmadığını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Türkiye'de olimpik sporları ilk getiren kulüp Galatasaray'dır. Florya'dan elde edilecek gelirleri futbol altyapısına ve amatör branşlara aktaracağız. Amatör branşlarda başarı için sürekli bir gelirin olması gerek. Yönetim sürecimiz içinde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzalanan yapılandırma anlaşmasından çıkacağız. Bu bizim için yıllık yaklaşık 1 milyar liralık faiz yükünden kurtulmamız anlamına geliyor. Bu parayı amatör branşlara harcansa Avrupa çapında başarılı bir kulüp olunur. Dursun Özbek yönetimi en geç 2 ay içinde bunu başaracak, faiz yükünü atacak. Hem stopajlardan gelecek gelirler hem kulübün yaratacağı kaynak hem de Florya'dan gelecek paralar, Galatasaray'a amatör branşlarda ve olimpiyatlara sporcu gönderme konusunda bir süreklilik kazandıracak. Diğer türlü bir başkanın cebine bakıyor. Diğer kulüplerde bir başkan 15-20 sene kalıyor. Bizde bir yönetimin süreli ortalama 1 yıl 9 ay. Bir başarısızlıkta devam edemiyorsunuz. Galatasaray bu sezon sponsorluklarda ve tribün hasılatında çok başka bir yere geldi. Diğer kulüplerin de bizi örnek alacağına eminiz. Amatör branşlarda sadece Galatasaray değil diğer takımlar da sürdürülebilir başarı için yarışacak."

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN YAŞIYORUZ"

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu, projeyle ülkesine olan vefa borcunu ödemek istediğini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımla çok sayıda uluslararası kupa kazanan İncesu, "Tüm kupaların ayrı hikayesi var. Hepsi çok zorlu sezonlarda alın teri ile kazanılmış kupalar. Onların yanına bir kupa daha koymayı hedefliyoruz. Çok önemli bir gün yaşıyoruz. 2005 yılında Galatasaray'ımızın 100. yılında tekerlekli sandalye basketbol takımımız kuruldu. Cumhuriyet'imizin 100. yılında Galatasaray Paralimpik Akademi projemize başlıyoruz. Bunun Türkiye'ye bir borcumuz olduğunu düşünüyorum. Sadece tekerlekli sandalye basketbolda değil paralimpik alanda çok büyük tecrübeler edindik." değerlendirmesinde bulundu.

"Projeyle tüm bedensel engellilerimize ulaşarak onları paralimpik alanlara yönlendirmeyi amaçlıyoruz." diyen İncesu, şu ifadeleri kullandı:

"Uzmanlar eşliğinde engellilerimizin hangi branşlara yeteneği olduğunu tespit ederek destek olmak istiyoruz. Sonrasında da onların madalyalarını konuşmak istiyoruz. Benim için çok anlamlı bir proje. Belki de kazandığım tüm kupalardan daha anlamlı. Türkiye'de, Galatasaray'da yetişmiş bir antrenör olarak ülkeme bir vefa borcum olduğunu düşünüyorum. Kupaların tadını çıkarmak tabii ki güzel ama bu projeyi yapmamız gerekiyordu."

Sedat İncesu, spor okulu gibi çalışacaklarını dile getirerek, "Önceliğimiz kulüpte var olan branşlar. Diğer yandan da spor okulu mantığında sadece gözlerini oynatabilenden daha az engelli olanlar herkese ulaşmak istiyoruz. Uzmanlarla onları yönlendirerek tüm paralimpik branşlarda faaliyet göstermeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.