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Melikgazi Kayseri Basketbol – Galatasaray: 105 - 97 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26’ncı haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Galatasaray'ı 105-97’lik skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer isimleri 34'er sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol’dan Ellenberg ve Hamby oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 18:36
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Melikgazi Kayseri Basketbol – Galatasaray: 105 - 97 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26'ncı haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Galatasaray'ı 105-97'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer isimleri 34'er sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Ellenberg ve Hamby oldu.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Ali Şakacı, Haldun Çoban, Sait Nedim Çelik

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 10, Ellenberg 34, Fatmanur Karakaş, Hamby 34, Ayşegül Günay Aladağ 4, Damla Gezgin 6, Nazlı Bircan, Holmes 17

GALATASARAY: Smith 33, Allen 4, Büşra Akbaş 9, Sude Yılmaz, İnci Güçlü 2, McCovan 26, Meltem Yıldızhan 6, Harika Gözde, Hartley 11, Vanloo 6

1'İNCİ PERİYOT: 28 - 21

DEVRE: 58 - 42

3'ÜNCÜ PERİYOT 81 - 64

5 FAUL ALAN: dk. 38.07 Büşra Akbaş (Galatasaray)

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