Dış basından flaş yorum: Galatasaray soğukkanlığını kaybetti

iSport ise "İntikam, duygusal bir şekilde sona erdi" başlığını attı. Haber detayında "Gururlu Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükseldi. Letna'da büyük zafer" denildi.

Idnes ise "Maçın ardından kung fu ve özür" başlıklı haberinde "Maç sonunda bir anda öyle bir tartışma patlak verdi ki Sparta Prag kutlamaları bir süre beklemek zorunda kaldı" ifadelerine yer verdi.