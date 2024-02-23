Dış basından flaş yorum: Galatasaray soğukkanlığını kaybetti
Son dakika spor haberi: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag ile kozlarını paylaştı. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, deplasmanda sahadan 4-1 mağlup ayrılarak Avrupa defterini kapattı. Dış basında bu eşleşmeye geniş yer verildi. İşte o sözler...
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iSport ise "İntikam, duygusal bir şekilde sona erdi" başlığını attı. Haber detayında "Gururlu Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükseldi. Letna'da büyük zafer" denildi.
Idnes ise "Maçın ardından kung fu ve özür" başlıklı haberinde "Maç sonunda bir anda öyle bir tartışma patlak verdi ki Sparta Prag kutlamaları bir süre beklemek zorunda kaldı" ifadelerine yer verdi.
Sport Aktualne maç haberine "Sparta Prag, Türklere gerçek futbol cehennemini gösterdi" başlığını kullandı.
Alman basınından Kicker ise Galatasaray'ın maç içinde soğukkanlılığını kaybettiğine vurgu yaptı.
İtalya'dan La Gazzetta dello Sport "Galatasaray dengesiz bir son oynadığı maçta Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu. İstanbul'da da iyi bir maç çıkaran Preciado bu müsabakanın da yıldızıydı" ifadeleri kullanıldı.
Corriere dello Sport ise maç sonrası çıkan kavgayı sayfasına taşıdı.
İngiliz basınından Daily Mail de karşılaşmanın ardından çıkan arbedeye vurgu yaptı. Haberde "Sparta Prag'ın ilk maçta aldığı 3-2'lik yenilginin ardından Türk devini evinde 4-1 yenerek toplamda 6-4 öne geçmesinin ardından oyuncular ve personel sahada büyük bir arbede yaşadı." ifadeleri kullanıldı.
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