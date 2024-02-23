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Dış basından flaş yorum: Galatasaray soğukkanlığını kaybetti

Son dakika spor haberi: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag ile kozlarını paylaştı. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, deplasmanda sahadan 4-1 mağlup ayrılarak Avrupa defterini kapattı. Dış basında bu eşleşmeye geniş yer verildi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 11:35
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Dış basından flaş yorum: Galatasaray soğukkanlığını kaybetti

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu. Sparta Prag'ın zaferi Çekya basınında geniş yankı buldu.

Dış basından flaş yorum: Galatasaray soğukkanlığını kaybetti

TN CZ'de yer alan haberde "Letna'da muhteşem bir gece. Sparta, Galatasaray'ı devirdi" başlığı kullanıldı.

Dış basından flaş yorum: Galatasaray soğukkanlığını kaybetti

Haberde "Sparta Praglı futbolcular, Türkiye'deki ilk yenilgiye rağmen son 16 turuna çıkmanın mutluluğunu yaşıyor" ifadeleri kullanıldı.

Dış basından flaş yorum: Galatasaray soğukkanlığını kaybetti

iSport ise "İntikam, duygusal bir şekilde sona erdi" başlığını attı. Haber detayında "Gururlu Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükseldi. Letna'da büyük zafer" denildi.

Dış basından flaş yorum: Galatasaray soğukkanlığını kaybetti

Idnes ise "Maçın ardından kung fu ve özür" başlıklı haberinde "Maç sonunda bir anda öyle bir tartışma patlak verdi ki Sparta Prag kutlamaları bir süre beklemek zorunda kaldı" ifadelerine yer verdi.

Dış basından flaş yorum: Galatasaray soğukkanlığını kaybetti

Sport Aktualne maç haberine "Sparta Prag, Türklere gerçek futbol cehennemini gösterdi" başlığını kullandı.

Dış basından flaş yorum: Galatasaray soğukkanlığını kaybetti

Alman basınından Kicker ise Galatasaray'ın maç içinde soğukkanlılığını kaybettiğine vurgu yaptı.

Dış basından flaş yorum: Galatasaray soğukkanlığını kaybetti

İtalya'dan La Gazzetta dello Sport "Galatasaray dengesiz bir son oynadığı maçta Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu. İstanbul'da da iyi bir maç çıkaran Preciado bu müsabakanın da yıldızıydı" ifadeleri kullanıldı.

Dış basından flaş yorum: Galatasaray soğukkanlığını kaybetti

Corriere dello Sport ise maç sonrası çıkan kavgayı sayfasına taşıdı.

Dış basından flaş yorum: Galatasaray soğukkanlığını kaybetti

İngiliz basınından Daily Mail de karşılaşmanın ardından çıkan arbedeye vurgu yaptı. Haberde "Sparta Prag'ın ilk maçta aldığı 3-2'lik yenilginin ardından Türk devini evinde 4-1 yenerek toplamda 6-4 öne geçmesinin ardından oyuncular ve personel sahada büyük bir arbede yaşadı." ifadeleri kullanıldı.

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