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SPARTA PRAG GALATASARAY CANLI İZLE | Galatasaray maçı Avrupa Ligi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetle şansını artıran sarı-kırmızılılar, deplasmanda berabere kalsa da adını son 16'ya yazdırmış olacak. İngiliz hakem Anthony Taylor'un düdüğüyle başlayacak maçın yayın kanalı, saati ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki Sparta Prag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 21:48 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 21:54
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SPARTA PRAG GALATASARAY CANLI İZLE | Galatasaray maçı Avrupa Ligi

Sparta Prag - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, son 16 turu play-off rövanşında Sparta Prag'a konuk olacak. İlk karşılaşmada 3-2 galip gelen sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanmaları ya da berabere kalmaları halinde bir üst tura çıkabilecek. Peki Sparta Prag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPARTA PRAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sparta Prag - Galatasaray maçı 22 Şubat 2024 Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

İŞTE SPARTA PRAG - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ:

Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Sorensen, Preciado, Laçi, Kairinen, Wiesner, Olatunji, Kuchta, Haraslin

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

İNGİLİZ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda oynanacak müsabakayı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı. Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

İLK MAÇ 3-2

"Kupa 2"ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, Sparta Prag ile sahasında oynadığı ilk maçtan 3-2 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında kazanması ve berabere kalması durumunda son 16 turuna yükselecek.

Galatasaray, son 10 resmi müsabakasından galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 16. haftasından ertelenen EMS Yapı Sivasspor maçını 11 Ocak'ta oynadı. Galatasaray, 1-1 berabere biten bu müsabakadan sonra yaptığı 7 lig maçından galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu süreçte Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maç ile Avrupa Ligi'nde yaptığı bir karşılaşmayı da kazandı.

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