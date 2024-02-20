DİĞER
Yeni hedef Prag
Süper Lig'de doludizgin yoluna devam eden G.Saray, Perşembe günü Sparta Prag ile karşılaşacak. İlk maçı 3-2 kazanan Cimbom, deplasmanda oynanacak maçtan da galibiyetle ayrılarak adını son 16 turuna yazdırmayı planlıyor. Dün izin yapan futbolcular, bugün Prag maçı hazırlıklarına başlayacak. Öte yandan Sparta Prag, Çekya Ligi'ndeki 21. hafta maçında Slovan Liberec'i 2-1 yendi ve liderliğini sürdürdü.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.