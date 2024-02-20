Galatasaray'ın sol bek sorunu rafa kalktı! İşte Köhn'ün dikkat çeken istatistikleri
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Sarı kırmızılılar zorlu deplasmanda 3-0'lık skorla galip gelerek liderliği Fenerbahçe'den devraldı. Ara transfer döneminde Hannover 96'dan kadroya katılan Derrick Köhn ilk kez sarı kırmızılı formayı giydi. Alman sol bek performansıyla göz doldururken Ankaragücü maçındaki istatistikleriyle Cimbom'un sol bek sorununu çözdü. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Puanını 69 yapan Cimbom, liderliğini ezeli rakibi Fenerbahçe'den geri aldı.
Sezon başından bu yana birçok isme sol bek bölgesinde görev veren Okan Buruk Köhn'ün performansından memnun kaldı.
Galatasaray, Ankaragücü'nü mağlup ederken yeni transfer Derrick Köhn etkili futboluyla öne çıktı.
8. dakikada önemli bir atağı kesen, Cephas ve Morutan'ı sahadan silen ve hiç çalım yemeyen Alman futbolcu, 8 ikili mücadeleyi kazanarak savunmada geçer not aldı.
Hücuma da tam destek veren Köhn, 66. dakikada İcardi'ye asist yaptı ama faul yaptığı gerekçesiyle gol geçerli olmadı.
Uzun süredir sol bek arayan Galatasaray'da Hannover'den 3.3 milyon Euro'ya transfer edilen Derrick Köhn açığı kapatacağını ortaya koydu.
KÖHN'ÜN MAÇ PERFORMANSI:
İsabetli şut 1
Şut engelleme 1
Top kapma 2
Uzaklaştırma 2
Pas isabeti % 67
Uzun pas 9
Kısa pas 27
Kazandığı - ikili mücadele 7
Hava topu 2
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