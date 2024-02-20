Galatasaray'ın sol bek sorunu rafa kalktı! İşte Köhn'ün dikkat çeken istatistikleri

8. dakikada önemli bir atağı kesen, Cephas ve Morutan'ı sahadan silen ve hiç çalım yemeyen Alman futbolcu, 8 ikili mücadeleyi kazanarak savunmada geçer not aldı.

Hücuma da tam destek veren Köhn, 66. dakikada İcardi'ye asist yaptı ama faul yaptığı gerekçesiyle gol geçerli olmadı.