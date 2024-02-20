Haberler Galatasaray Galatasaray'ın sol bek sorunu rafa kalktı! İşte Köhn'ün dikkat çeken istatistikleri

Galatasaray'ın sol bek sorunu rafa kalktı! İşte Köhn'ün dikkat çeken istatistikleri

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Sarı kırmızılılar zorlu deplasmanda 3-0'lık skorla galip gelerek liderliği Fenerbahçe'den devraldı. Ara transfer döneminde Hannover 96'dan kadroya katılan Derrick Köhn ilk kez sarı kırmızılı formayı giydi. Alman sol bek performansıyla göz doldururken Ankaragücü maçındaki istatistikleriyle Cimbom'un sol bek sorununu çözdü. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 10:02
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Galatasaray'ın sol bek sorunu rafa kalktı! İşte Köhn'ün dikkat çeken istatistikleri

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü'ne konuk oldu.

Galatasaray'ın sol bek sorunu rafa kalktı! İşte Köhn'ün dikkat çeken istatistikleri

Sarı kırmızılılar, Başkentte rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray'ın sol bek sorunu rafa kalktı! İşte Köhn'ün dikkat çeken istatistikleri

Maça hızlı başlayan sarı kırmızılılar Kerem Demirbay, Sanchez ve Icardi'nin ilk yarıda attığı gollerle galibiyete uzandı.

Galatasaray'ın sol bek sorunu rafa kalktı! İşte Köhn'ün dikkat çeken istatistikleri

Puanını 69 yapan Cimbom, liderliğini ezeli rakibi Fenerbahçe'den geri aldı.

Galatasaray'ın sol bek sorunu rafa kalktı! İşte Köhn'ün dikkat çeken istatistikleri

Sezon başından bu yana birçok isme sol bek bölgesinde görev veren Okan Buruk Köhn'ün performansından memnun kaldı.

Galatasaray'ın sol bek sorunu rafa kalktı! İşte Köhn'ün dikkat çeken istatistikleri

Galatasaray, Ankaragücü'nü mağlup ederken yeni transfer Derrick Köhn etkili futboluyla öne çıktı.

Galatasaray'ın sol bek sorunu rafa kalktı! İşte Köhn'ün dikkat çeken istatistikleri

8. dakikada önemli bir atağı kesen, Cephas ve Morutan'ı sahadan silen ve hiç çalım yemeyen Alman futbolcu, 8 ikili mücadeleyi kazanarak savunmada geçer not aldı.

Galatasaray'ın sol bek sorunu rafa kalktı! İşte Köhn'ün dikkat çeken istatistikleri

Hücuma da tam destek veren Köhn, 66. dakikada İcardi'ye asist yaptı ama faul yaptığı gerekçesiyle gol geçerli olmadı.

Galatasaray'ın sol bek sorunu rafa kalktı! İşte Köhn'ün dikkat çeken istatistikleri

Uzun süredir sol bek arayan Galatasaray'da Hannover'den 3.3 milyon Euro'ya transfer edilen Derrick Köhn açığı kapatacağını ortaya koydu.

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