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GALATASARAY HABERİ: Nicolo Zaniolo transferinde 50 milyon Euro'luk detay...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından büyük bir sevinç yaşandı. Sarı-kırmızılılarda bu maçın mutluluğu yaşanırken dikkat çeken gelişme ise İngiltere'den geldi. Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 09:43
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GALATASARAY HABERİ: Nicolo Zaniolo transferinde 50 milyo Euro'luk detay...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı konuk etti.

GALATASARAY HABERİ: Nicolo Zaniolo transferinde 50 milyo Euro'luk detay...

Sarı-kırmızılılar gol düellosu şeklinde geçen mücadelede rakibini 3-2 mağlup etti.

GALATASARAY HABERİ: Nicolo Zaniolo transferinde 50 milyo Euro'luk detay...

Galatasaray'da bu sonucun ardından büyük bir sevinç yaşanırken dikkat çeken bir transfer detayı ortaya çıktı.


GALATASARAY HABERİ: Nicolo Zaniolo transferinde 50 milyo Euro'luk detay...

Galatasaray'ın 5 milyon euro kiralama bedeli ve 22.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla (15.5 şarta bağlı bonus) Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, İngiltere'de aradığını bulamadı.

GALATASARAY HABERİ: Nicolo Zaniolo transferinde 50 milyo Euro'luk detay...

Aston Villa'da süre almakta zorlanan ve tüm kulvarlarda forma giydiği 26 maçta 917 dakika sahada kalan Nicolo Zaniolo için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERİ: Nicolo Zaniolo transferinde 50 milyo Euro'luk detay...

İngiliz basınında yer alan ve NTV Spor'un derlediği haberde Aston Villa'nın sezon sonunda Zaniolo ile yollarını ayıracağı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Nicolo Zaniolo transferinde 50 milyo Euro'luk detay...

Habere göre Premier Lig ekibi, yıldız futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve oyuncuyu Galatasaray'a geri gönderecek.

GALATASARAY HABERİ: Nicolo Zaniolo transferinde 50 milyo Euro'luk detay...

Zaniolo, Aston Villa formasıyla 2 gollük skor katkısı verebildi.

GALATASARAY HABERİ: Nicolo Zaniolo transferinde 50 milyon Euro'luk detay...

Aston Villa'nın hedefindeki ismin ise Jonathan David olduğu vurgulandı.

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