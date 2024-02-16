GALATASARAY HABERİ: Nicolo Zaniolo transferinde 50 milyon Euro'luk detay...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından büyük bir sevinç yaşandı. Sarı-kırmızılılarda bu maçın mutluluğu yaşanırken dikkat çeken gelişme ise İngiltere'den geldi. Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
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Sarı-kırmızılılar gol düellosu şeklinde geçen mücadelede rakibini 3-2 mağlup etti.
Galatasaray'da bu sonucun ardından büyük bir sevinç yaşanırken dikkat çeken bir transfer detayı ortaya çıktı.
Galatasaray'ın 5 milyon euro kiralama bedeli ve 22.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla (15.5 şarta bağlı bonus) Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, İngiltere'de aradığını bulamadı.
Aston Villa'da süre almakta zorlanan ve tüm kulvarlarda forma giydiği 26 maçta 917 dakika sahada kalan Nicolo Zaniolo için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basınında yer alan ve NTV Spor'un derlediği haberde Aston Villa'nın sezon sonunda Zaniolo ile yollarını ayıracağı belirtildi.
Habere göre Premier Lig ekibi, yıldız futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve oyuncuyu Galatasaray'a geri gönderecek.
Zaniolo, Aston Villa formasıyla 2 gollük skor katkısı verebildi.
Aston Villa'nın hedefindeki ismin ise Jonathan David olduğu vurgulandı.
Lille'in 24 yaşındaki Kanadalı yıldız için 50 milyon euro talep ettiği kaydedildi.
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