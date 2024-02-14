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İlk hedef Prag

Galatasaray'ın gözü, Ankaragücü deplasmanı öncesi Avrupa'da... Zirveye oturan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, takımı yarın oynanacak maça motive ediyor. Buruk, 'Önce iç sahada avantajı elde edelim. Sonra A.Gücü'ne odaklanırız' mesajını verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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İlk hedef Prag

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin berabere kalmasıyla zirvede iki puan öne geçmişti. Liderliği ele geçiren sarı-kırmızılılar, gözünü yarın oynayacağı Sparta Prag maçına çevirdi. Teknik Direktör Okan Buruk hafta sonu ligdeki Ankaragücü deplasmanı öncesinde oyuncularını motive ediyor. Bu sezon Avrupa'da oynattığı cesur futbolla dikkat çeken başarılı çalıştırıcı, sarı-kırmızılı oyuncularla gerçekleştirdiği toplantıda Rams Park'taki maçın önemine vurgu yaptı.

SONUNA KADAR GİDELİM

UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki mücadeleye ilişkin konuşan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde devam edemedik. Fakat bu kupada sonuna kadar ilerlemek istiyoruz. İç sahada avantajı ele geçirmeliyiz. Taraftarımızın da her zaman olduğu gibi muhteşem bir desteği olacak. Önce Prag maçını kazanalım. Daha sonra Ankaragücü'ne hazırlanırız" ifadelerini kullandı.

DÜZENİ BOZMAYACAK

Okan Buruk, Sparta Prag karşısına çıkacağı kadroyu büyük ölçüde belirledi. Başakşehir maçının ilk 11'ini büyük ölçüde koruyacak başarılı çalıştırıcı, savunma hattında ise kesin kararını vermedi. Abdülkerim'in dönüşüyle Nelsson-Sanchez ikilisinde değişiklik olabilir. Buruk kararını bugün yapılacak idmanda verecek.

KEYİFLER YERİNDE

Sparta Prag maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sakatlığı bulunan oyuncuların dönüşü teknik heyeti mutlu etti. Oliveira, Abdülkerim ve Nelsson'un takımla birlikte çalışması keyifleri yerine getirdi. Sarı-kırmızılılarda Ziyech'in de 2 hafta içinde takıma dönmesi bekleniyor. Böylece son düzlükte Okan Buruk'un eli daha da güçlenecek.

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