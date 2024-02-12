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Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey gündem oldu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan, Bayern Münih'e rekor bir bonservisle transfer olan Sacha Boey ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yıldız isim yurt dışında gündeme oturdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 11:28
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Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey gündem oldu!

Galatasaray'a 201 yaz transfer döneminde Rennes'den katılan Sacha Boey gösterdiği istikrarlı performansla sarı-kırmızılıların vazgeçilmez oyuncularından birisi olmuştu.

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey gündem oldu!

Yıldız futbolcu geçen sezon Cimbom'un, Süper Lig şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynamıştı.

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey gündem oldu!

Futbolcu yeni sezonda da Galatasaray'ın yine ligde ezeli rakip Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında yer almasında çok büyük rol üstlendi.

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey gündem oldu!

Boey, özellikle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile grup aşamasında karşılaştığı maçlarda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey gündem oldu!

Futbolcunun bu maçlarda gösterdiği performans Alman devi Bayern Münih'e transfer kapılarını açtı.

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey gündem oldu!

Boey, aldığı flaş kararla Bavyera ekibinin yolunu tutarken oyuncunun yeni takımında göstereceği performans büyük merak konusu haline gelmişti.

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey gündem oldu!

Son olarak Bayern Münih'in, Almanya Bundesliga'da zirve mücadelesi verdiği Bayer Leverkusen'a karşı 3-0'lık skorla mağlup olduğu maçta futbolcu ilk 11'de sahaya çıkmış ve performansıyla geçersiz not almıştı.

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey gündem oldu!

Tuchel'in, Sacha Boey'i sol bekte oynatması eleştirirken, yıldız oyuncunun 'hayal kırıklığı' yarattığı vurgulandı.

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey gündem oldu!

Goal Almanya'daki yazıda, "Raphael Guerreiro gibi tecrübeli bir sol bek olmasına rağmen Tuchel, Sacha Boey'yi sol kanatta görevlendirdi.

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