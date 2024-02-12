Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey gündem oldu!

Galatasaray'a 201 yaz transfer döneminde Rennes'den katılan Sacha Boey gösterdiği istikrarlı performansla sarı-kırmızılıların vazgeçilmez oyuncularından birisi olmuştu.
Yıldız futbolcu geçen sezon Cimbom'un, Süper Lig şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynamıştı.
Futbolcu yeni sezonda da Galatasaray'ın yine ligde ezeli rakip Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında yer almasında çok büyük rol üstlendi.
Boey, özellikle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile grup aşamasında karşılaştığı maçlarda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Futbolcunun bu maçlarda gösterdiği performans Alman devi Bayern Münih'e transfer kapılarını açtı.
Boey, aldığı flaş kararla Bavyera ekibinin yolunu tutarken oyuncunun yeni takımında göstereceği performans büyük merak konusu haline gelmişti.
Son olarak Bayern Münih'in, Almanya Bundesliga'da zirve mücadelesi verdiği Bayer Leverkusen'a karşı 3-0'lık skorla mağlup olduğu maçta futbolcu ilk 11'de sahaya çıkmış ve performansıyla geçersiz not almıştı.
Tuchel'in, Sacha Boey'i sol bekte oynatması eleştirirken, yıldız oyuncunun 'hayal kırıklığı' yarattığı vurgulandı.
Goal Almanya'daki yazıda, "Raphael Guerreiro gibi tecrübeli bir sol bek olmasına rağmen Tuchel, Sacha Boey'yi sol kanatta görevlendirdi.
Boey tamamen huzursuz görünüyordu" ifadelerine yer verildi.