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Galatasaray ara transfer dönemini rekorla geçirdi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, ara transfer dönemini rekor satışla geçirdi. Sarı-kırmızılı ekip, ara transfer döneminde Sacha Boey, Cedric Bakambu ve Angelino ile yollarını ayırırken Halil Dervişoğlu ile Kazımcan Karataş'ı farklı takımlara kiraladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 11:25
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Galatasaray ara transfer dönemini rekorla geçirdi!

Galatasaray Kulübü, futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemini oyuncu satışı açısından iyi geçirdi.

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, bu sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etti. Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United'ın da yer aldığı grubunu 3. tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

Ligde de Fenerbahçe ile zirve yarışını sürdüren "Cimbom" ara transferde önemli bir gelir elde etti.

Galatasaray, 2021-2022 sezonu başında 1 milyon 150 bin avro karşılığında Fransa'nın Rennes takımından transfer edilen Sacha Boey'i 30 milyon avro bonservis ve 5 milyon şarta bağlı avro bonus karşılığında Bayern Münih'e sattı. Bu transfer, Türk futbol tarihi adına bonservis bedeli rekoru olarak kayıtlara geçti.

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Nasr takımından 700 bin avroya aldığı Demokratik Kongolu Cedric Bakambu'dan yarım sezonda 4 milyon 300 bin avro kar elde etti. Galatasaray, yarım sezon oynattığı 32 yaşındaki santrforu, İspanya'nın Real Betis kulübüne 5 milyon avro bonservis ve 5 milyon 50 bin avro bonuslar karşılığında sattı.

"Cimbom" ara transferde net 35 milyon avro bonservis geliri elde ederken, bonusların gerçekleşmesi durumunda önemli bir geliri de kasasına koyacak.

ANGELINO ROMA'YA GİTTİ

Galatasaray'ın sezon başında Almanya'nın Leipzig takımından kiraladığı İspanyol sol bek Angelino ile yollar ayrıldı. Yarım sezonda sarı-kırmızılı formayla 19 resmi müsabakaya çıkıp 1 kez de gol sevinci yaşayan 27 yaşındaki savunma oyuncusunun performansı yeterli bulunmadı. Leipzig ile yapılan görüşmelerde kiralık sözleşmesi feshedilen Angelino, İtalyan temsilcisi Roma'ya kiralandı.

Kadroda düşünülmeyen Christian Luyindama'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray ayrıca Halil Dervişoğlu'nu Atakaş Hatayspor'a, Kazımcan Karataş'ı ise MKE Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderdi.

BERKAN KUTLU TAKIMA DÖNDÜ

Sarı-kırmızılılar, ara transferde İtalya'nın Genoa takımına kiraladığı Berkan Kutlu'yu geri getirdi. Ağustos ayı sonunda 250 bin avro geçici transfer bedeli ve 5 milyon avro opsiyon hakkıyla Genoa'ya kiralanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, ara transferde takıma döndü.

Teknik direktör Okan Buruk'un joker oyuncularından olan Berkan, döndükten sonra orta saha, sol bek ve stoperde görev yaptı. Berkan Kutlu, Genoa'da İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) 6, İtalya Kupası'nda 2 müsabakada forma giydi.

GİDENLERİN YERİ EKONOMİK ŞEKİLDE DOLDURULDU

Galatasaray, takımdan ayrılan oyuncuların yerini fazla para harcamadan doldurdu. Sacha Boey ve Cedric Bakambu'dan hatırı sayılır bir miktar gelir sağlayan, Angelino'nun gidişiyle de hem yıllık ücreti hem de zorunlu satın alma maddesini kullanmadığı için ciddi bir miktardan tasarruf eden sarı-kırmızılılar, bu oyuncuların yerine yaptığı hamlelerde eli sıkı davrandı.

Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius için Fulham'a 600 bin avro kiralama bedeli ödeyen Galatasaray, Serge Aurier için de Nottingham Forest'a 100 bin avro transfer bedeli verdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Angelino'nun yerine Almanya'nın Hannover 96 takımından Gana asıllı Alman sol bek Derrick Köhn'ü aldı. "Cimbom" 25 yaşındaki oyuncu için 3 milyon 350 bin avro bonservis bedeli ödeyecek.

GALATASARAY'IN ARA TRANSFER DÖNEMİNDEKİ HAMLELERİ

Sarı-kırmızılı takımda ikinci transfer ve tescil döneminde gelen ve giden futbolcular şöyle:

Gelenler: Carlos Vinicius (Fulham-Kiralık), Serge Aurier (Nottingham Forest-Kiralık), Derrick Köhn (Hannover 96), Berkan Kutlu (Genoa-Kiradan döndü)

Gidenler: Sacha Boey (Bayern Münih), Cedric Bakambu (Real Betis), Angelino (Leipzig-Kiralıktan döndü), Halil Dervişoğlu (Atakaş Hatayspor-Kiralık), Kazımcan Karataş (MKE Ankaragücü-Kiralık)

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