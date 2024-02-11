Ahmet Çakar Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)
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Sol bek oynuyor, kanat oynuyor, sağ bek oynuyor, dün gece de tipik bir santrfor golü attı. Başakşehir çıkarken kaptırdı, liberosu topu kontrol edemedi, Barış bastı, aldı ve dönüp çok iyi vurdu.
Galatasaray attığı ilk gole kadar fazla üretememişti. Bu golden sonra ise kaçan kaçana... Mertens, fare gibi bir oyuncu. Ne zaman nereye kaçacağını, ne zaman araya oynayacağını, ne zaman şut çekeceğini kestiremiyorsunuz.
G.Saray'ın ikinci golü de öyle geldi. Mertens ceza alanından şık vurdu ve golü yaptı. İkinci yarı Başakşehir çok gelmeye başlayınca G.Saray kontradan önemli pozisyonlar yakaladı ama farkı açmayı beceremedi.
Dün gecenin sıkıntısı şu; Kerem ve Nelsson sakatlandı. Durumları nedir bilmiyoruz. Sarı-kırmızılı ekibin perşembe günü Avrupa maçı sonrasında da şampiyonluk yolunda ciddi rakipleri var.
Hakem Cihan Aydın'ı bir-iki hatasına rağmen ben yine beğendim. Objektif ve sakin. İlk yarıda Mertens'in bileğine bir basma var. Tam limit ama sarı bile göstermedi.
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