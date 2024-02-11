Ahmet Çakar Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

Sol bek oynuyor, kanat oynuyor, sağ bek oynuyor, dün gece de tipik bir santrfor golü attı. Başakşehir çıkarken kaptırdı, liberosu topu kontrol edemedi, Barış bastı, aldı ve dönüp çok iyi vurdu.

Galatasaray attığı ilk gole kadar fazla üretememişti. Bu golden sonra ise kaçan kaçana... Mertens, fare gibi bir oyuncu. Ne zaman nereye kaçacağını, ne zaman araya oynayacağını, ne zaman şut çekeceğini kestiremiyorsunuz.