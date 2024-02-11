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Ahmet Çakar Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 10:14
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Ahmet Çakar Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

AHMET ÇAKAR - HAKEM CİHAN AYDIN'I BEĞENDİM

Galatasaray engelleri birer birer aşıyor. Başakşehir kaliteli oyunculardan kurulmuş ama bu sezon iyi oynayamayan bir takımdı ve üstelik haftalar önce F.Bahçe'ye kök söktürmüşlerdi.

Ahmet Çakar Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

Fakat Galatasaray takımı çok tuhaf oyunculardan kurulu. Tuhaf derken, pozitif anlamda söylüyorum.

Ahmet Çakar Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

Mesela Barış Alper… Son 1 sene içinde büyük başarı katedip Türkiye'nin yıldız oyuncularından biri oluverdi. Tam bir joker.

Ahmet Çakar Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

Sol bek oynuyor, kanat oynuyor, sağ bek oynuyor, dün gece de tipik bir santrfor golü attı. Başakşehir çıkarken kaptırdı, liberosu topu kontrol edemedi, Barış bastı, aldı ve dönüp çok iyi vurdu.

Ahmet Çakar Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

Galatasaray attığı ilk gole kadar fazla üretememişti. Bu golden sonra ise kaçan kaçana... Mertens, fare gibi bir oyuncu. Ne zaman nereye kaçacağını, ne zaman araya oynayacağını, ne zaman şut çekeceğini kestiremiyorsunuz.

Ahmet Çakar Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

G.Saray'ın ikinci golü de öyle geldi. Mertens ceza alanından şık vurdu ve golü yaptı. İkinci yarı Başakşehir çok gelmeye başlayınca G.Saray kontradan önemli pozisyonlar yakaladı ama farkı açmayı beceremedi.

Ahmet Çakar Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

Dün gecenin sıkıntısı şu; Kerem ve Nelsson sakatlandı. Durumları nedir bilmiyoruz. Sarı-kırmızılı ekibin perşembe günü Avrupa maçı sonrasında da şampiyonluk yolunda ciddi rakipleri var.

Ahmet Çakar Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

Hakem Cihan Aydın'ı bir-iki hatasına rağmen ben yine beğendim. Objektif ve sakin. İlk yarıda Mertens'in bileğine bir basma var. Tam limit ama sarı bile göstermedi.

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