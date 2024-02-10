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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Cimbom'un yıldızını Montella'ya sordular

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sergilediği futbolla göz dolduran yıldız isim için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Haberin detayında 4 İtalyan ekibi Cimbom'un yıldızının peşine düştü. Oyuncu hakkında A Milli Takımımızın teknik direktörü Montella'dan bilgi alındığı da yazıldı. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 14:36
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Cimbom'un yıldızını Montella'ya sordular

Galatasaray ara transfer dönemini 3 takviyeyle tamamladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Cimbom'un yıldızını Montella'ya sordular

Sarı kırmızılılar kadrosunu Derrick Köhn, Carlos Vinicius ve Serge Aurier ile güçlendirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Cimbom'un yıldızını Montella'ya sordular

Öte yandan Cimbom'da transfer dönemi sona erse de Barış Alper Yılmaz konusunda güzel ve yönetimi sevindirecek gelişmeler yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Cimbom'un yıldızını Montella'ya sordular

Her geçen gün üzerine koyarak giden başarılı isim için İtalyan basınında ilginç bir haber yer aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Cimbom'un yıldızını Montella'ya sordular

İşte ayrıntılar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Cimbom'un yıldızını Montella'ya sordular

Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre; 4 İtalyan takımı, milli oyuncuyu farklı mevkiler için takip ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Cimbom'un yıldızını Montella'ya sordular

Haberde, bu takımların A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan bilgi aldığı kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Cimbom'un yıldızını Montella'ya sordular

İŞTE O TAKIMLAR

Napoli; Hırvatistan maçında forvet oynayan Barış'ı forvete düşünürken, Fiorentina sağ açık, Lazio sol bek, Inter ise forvet arkası olarak Barış'ı düşünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Cimbom'un yıldızını Montella'ya sordular

Bu sezon Galatasaray'da sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat, forvet ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapan Barış Alper, 37 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Cimbom'un yıldızını Montella'ya sordular

Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asist kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Cimbom'un yıldızını Montella'ya sordular

23 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027'de sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Cimbom'un yıldızını Montella'ya sordular

Öte yandan Barış Alper'in güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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