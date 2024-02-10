GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Cimbom'un yıldızını Montella'ya sordular
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sergilediği futbolla göz dolduran yıldız isim için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Haberin detayında 4 İtalyan ekibi Cimbom'un yıldızının peşine düştü. Oyuncu hakkında A Milli Takımımızın teknik direktörü Montella'dan bilgi alındığı da yazıldı. GS SPOR HABERLERİ
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Her geçen gün üzerine koyarak giden başarılı isim için İtalyan basınında ilginç bir haber yer aldı.
İşte ayrıntılar...
Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre; 4 İtalyan takımı, milli oyuncuyu farklı mevkiler için takip ediyor.
Haberde, bu takımların A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan bilgi aldığı kaydedildi.
İŞTE O TAKIMLAR
Napoli; Hırvatistan maçında forvet oynayan Barış'ı forvete düşünürken, Fiorentina sağ açık, Lazio sol bek, Inter ise forvet arkası olarak Barış'ı düşünüyor.
Bu sezon Galatasaray'da sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat, forvet ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapan Barış Alper, 37 maça çıktı.
Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asist kaydetti.
23 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027'de sona erecek.
Öte yandan Barış Alper'in güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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