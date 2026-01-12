Beşiktaş'tan Lookman hamlesi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemindeydi

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İsmi transfer iddialarında önce Galatasaray sonrasında ise Fenerbahçe ile anılan Ademola Lookman hakkında dikkat çeken bir iddia daha gündeme geldi.

Lookman'a son olarak Beşiktaş'ın talip olduğu öğrenildi. Hücum hattını hem kanatlarda hem de merkezde etkili olan bir isimle güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların Nijeryalı yıldızı transfer listesinin en üst sırasına yazdığı öne sürüldü.

Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'ın Lookman'ın menajeriyle bir araya geldiği ve transfer şartları üzerinde fikir alışverişinde bulunduğu vurgulandı.

Haberde ayrıca Ademola Lookman'ın alternatifinin Alexander Sörloth olduğu iddia edildi.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan Ademola Lookman'ın Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.