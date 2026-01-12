CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Lookman hamlesi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemindeydi

Beşiktaş'tan Lookman hamlesi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemindeydi

İsmi transferde Galatasaray ve Fenerbahçe ile gündeme gelen Ademola Lookman için Beşiktaş'ın da hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetimin Lookman'ın menajeri ile görüştüğü öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 12:16
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan Lookman hamlesi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemindeydi

İsmi transfer iddialarında önce Galatasaray sonrasında ise Fenerbahçe ile anılan Ademola Lookman hakkında dikkat çeken bir iddia daha gündeme geldi.

Lookman'a son olarak Beşiktaş'ın talip olduğu öğrenildi. Hücum hattını hem kanatlarda hem de merkezde etkili olan bir isimle güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların Nijeryalı yıldızı transfer listesinin en üst sırasına yazdığı öne sürüldü.

Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'ın Lookman'ın menajeriyle bir araya geldiği ve transfer şartları üzerinde fikir alışverişinde bulunduğu vurgulandı.

Haberde ayrıca Ademola Lookman'ın alternatifinin Alexander Sörloth olduğu iddia edildi.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan Ademola Lookman'ın Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İsmail Yüksek'e 4 talip birden!
REKLAM - Abi
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Kandil süreci bozmak için SDG'deki piyonunu sahaya sürdü! Sipan Hemo masayı devirip Türkiye'ye iftira attı | Abdi - Cemil Bayık kavgası
G.Saray'dan Rüdiger hamlesi!
G.Saray'dan Frattesi kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep FK yeni transferini duyurdu! Gaziantep FK yeni transferini duyurdu! 12:58
İşte Tete'nin yeni adresi! İşte Tete'nin yeni adresi! 12:55
Kim Milyoner Olmak İster'de Messi ve Ronaldo sorusu! Kim Milyoner Olmak İster'de Messi ve Ronaldo sorusu! 12:41
Beşiktaş'tan Lookman hamlesi! Beşiktaş'tan Lookman hamlesi! 12:15
Antonio Rüdiger kimdir, kaç yaşında ve nereli? Antonio Rüdiger kimdir, kaç yaşında ve nereli? 12:09
G.Saray'da 60 milyon Euro'luk kayıp! G.Saray'da 60 milyon Euro'luk kayıp! 12:05
Daha Eski
G.Saray'dan Frattesi kararı! G.Saray'dan Frattesi kararı! 11:33
Juventus-Cremonese maçı detayları Juventus-Cremonese maçı detayları 11:04
İşte kupanın 2. haftasında düdük çalacak hakemler! İşte kupanın 2. haftasında düdük çalacak hakemler! 11:00
İsmail Yüksek'e 4 talip birden! İsmail Yüksek'e 4 talip birden! 10:54
Alperen Şengün sakatlıktan 19 sayı ile döndü! Alperen Şengün sakatlıktan 19 sayı ile döndü! 10:29
F.Bahçe'de o isme ülkesinden flaş talip! F.Bahçe'de o isme ülkesinden flaş talip! 10:23